影／新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹市東區高翠路今天凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇，其中罹難者為在當地經營多年的麵包店老夫妻。據了解，氣爆發生瞬間，便當店與隔壁麵包店之間的磚牆不敵強大爆炸威力應聲倒塌，整面牆直接壓向二樓正在睡夢中的夫妻兩人，最終不幸喪命。

警消今天凌晨獲報後，立即出動40名消防人員、14輛消防車前往搶救。消防人員抵達現場時，發現建物嚴重毀損，並陸續救出4名傷患送醫。據了解，65歲麵包店老闆及58歲老闆娘於二樓臥室的床上，受困瓦礫堆中，遭倒塌磚牆壓住，救出時意識不清，送醫途中失去呼吸心跳（OHCA），經醫療團隊全力搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。另有2名傷患分別為肢體擦挫傷與臉部撕裂傷，皆意識清楚。

附近居民得知噩耗後相當不捨。有居民表示，麵包店在當地經營多年，老闆夫妻為人和善，與鄰里關係融洽，事故發生在凌晨時段，若是在白天營業時間，麵包店門口經常聚集許多聊天、購物的居民及長者，一旦發生同樣規模的爆炸，傷亡恐怕更加慘重。

居民回憶，凌晨聽見巨大爆炸聲時，原本以為又是附近老舊電線遭老鼠咬斷發出的異常聲響，出門查看後，發現整條街滿布瓦礫與玻璃碎片，多輛汽車遭波及受損，現場濃煙瀰漫，宛如災難現場。

居民也提到，發生氣爆的便當店是今年才開幕不久，由於營業時間不長，附近住戶與店家互動有限；相較之下，麵包店夫妻長年深耕社區，與鄰里建立深厚情誼，夫妻倆因這場意外驟然離世，消息傳開後，大家都感到相當震驚與惋惜，「真的很非常不捨」。

新竹市政府初步清查，共有8戶、約18名住戶受到影響，部分住戶已協助安置。至於氣爆原因是否與桶裝瓦斯外洩有關，消防局已成立火災調查小組進一步釐清事故發生原因與責任歸屬，由於氣爆後建築物結構相當不穩，火調小組、鑑識人員可能要等到結構檢查安全後才能入內蒐證。