回顧近十年氣爆分析 多發於深夜清晨 指向密閉空間蓄氣風險

新竹市東區高翠路今日清晨發生便當店氣爆事故，現場爆燃波及周邊建物，造成2人到院前心肺功能停止（OHCA）、3人受傷送醫，事故原因仍待進一步調查。此起事件再次引發社會對住宅與街邊店面瓦斯安全的關注。

回顧近十年來台灣多起類似案例，多數氣爆事故並非發生於大型工業設施，而是出現在一般民宅或餐飲場所，且常見於深夜或清晨時段。消防單位指出，這類事故多與瓦斯或天然氣外洩後，在密閉空間內累積，最終因火源或電氣因素引發爆燃有關。

盤點10年來，住家及街邊店面發生的重大氣爆事件：2024年1月，新北市三重區一處住宅發生氣爆，疑因桶裝瓦斯外洩並於清晨遭電氣火花引燃，造成2人死亡、5人受傷；2021年高雄市前鎮區發生民宅氣爆，疑與瓦斯外洩後點火行為有關，造成1人死亡及多名民眾受傷。

此外，部分案件涉及人為因素或設備異常。2024年高雄市三民區褒揚街氣爆案，警方表示不排除人為因素，事故造成1死6傷；2020年台中市東海商圈一處民宅氣爆，也疑涉及人為操作，造成4人死亡、1人受傷。另一方面，2023年新竹縣竹北市發生的氣爆事件，則為公共管線設備異常所致，導致多戶民宅起火，造成1人重傷及5人輕傷。

在餐飲營業場所方面，操作過程中的疏失成為重要風險來源。2017年台中市逢甲商圈餐廳氣爆案，於瓦斯更換過程中發生外洩，疑因電器啟動產生火花引發爆燃，造成3人死亡、13人受傷；同年彰化縣溪湖鎮火鍋店發生氣爆，疑與卡式瓦斯更換操作不當有關，造成7人受傷。

綜合近年案例，消防單位分析，多數事故具有「氣體外洩後蓄積」的共同特徵，尤其在通風不良的室內空間，一旦接觸火源或電氣火花，即可能瞬間引發爆炸。

消防人員提醒，民眾若在室內聞到瓦斯氣味，應避免開關電器或使用明火，並盡速開窗通風，同時關閉瓦斯來源；平時應養成定期檢查設備及使用後關閉總閥的習慣，以降低風險。