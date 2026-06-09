快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

回顧近十年氣爆分析 多發於深夜清晨 指向密閉空間蓄氣風險

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台灣近十年來住宅及街邊店面發生氣爆事件簿。資料來源／網路新聞
台灣近十年來住宅及街邊店面發生氣爆事件簿。資料來源／網路新聞

新竹市東區高翠路今日清晨發生便當店氣爆事故，現場爆燃波及周邊建物，造成2人到院前心肺功能停止（OHCA）、3人受傷送醫，事故原因仍待進一步調查。此起事件再次引發社會對住宅與街邊店面瓦斯安全的關注。

回顧近十年來台灣多起類似案例，多數氣爆事故並非發生於大型工業設施，而是出現在一般民宅或餐飲場所，且常見於深夜或清晨時段。消防單位指出，這類事故多與瓦斯或天然氣外洩後，在密閉空間內累積，最終因火源或電氣因素引發爆燃有關。

盤點10年來，住家及街邊店面發生的重大氣爆事件：2024年1月，新北市三重區一處住宅發生氣爆，疑因桶裝瓦斯外洩並於清晨遭電氣火花引燃，造成2人死亡、5人受傷；2021年高雄市前鎮區發生民宅氣爆，疑與瓦斯外洩後點火行為有關，造成1人死亡及多名民眾受傷。

此外，部分案件涉及人為因素或設備異常。2024年高雄市三民區褒揚街氣爆案，警方表示不排除人為因素，事故造成1死6傷；2020年台中市東海商圈一處民宅氣爆，也疑涉及人為操作，造成4人死亡、1人受傷。另一方面，2023年新竹縣竹北市發生的氣爆事件，則為公共管線設備異常所致，導致多戶民宅起火，造成1人重傷及5人輕傷。

在餐飲營業場所方面，操作過程中的疏失成為重要風險來源。2017年台中市逢甲商圈餐廳氣爆案，於瓦斯更換過程中發生外洩，疑因電器啟動產生火花引發爆燃，造成3人死亡、13人受傷；同年彰化縣溪湖鎮火鍋店發生氣爆，疑與卡式瓦斯更換操作不當有關，造成7人受傷。

綜合近年案例，消防單位分析，多數事故具有「氣體外洩後蓄積」的共同特徵，尤其在通風不良的室內空間，一旦接觸火源或電氣火花，即可能瞬間引發爆炸。

消防人員提醒，民眾若在室內聞到瓦斯氣味，應避免開關電器或使用明火，並盡速開窗通風，同時關閉瓦斯來源；平時應養成定期檢查設備及使用後關閉總閥的習慣，以降低風險。

氣爆 新竹

延伸閱讀

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

影／新竹高翠路氣爆疑桶裝瓦斯外洩？驚悚火光影片曝光

新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸大洞釀3戶毀損4人受傷

震碎整條街 新竹高翠路凌晨氣爆 7戶18人受影響

相關新聞

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，據悉，爆炸建物一樓是間便當店，疑今年才開幕，店內有4個瓦斯桶，也有天然氣管線，消防人員初步推測，若只是1個瓦斯桶外洩，應不至於造成如此強大威力氣爆，極可能是前一晚店家休息後，沒有察覺瓦斯外洩，導致瓦斯蓄積在整個屋子，才會造成如此嚴重氣爆。

新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹市東區高翠路今天凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇，其中罹難者為在當地經營多年的麵包店老夫妻。據了解，氣爆發生瞬間，便當店與隔壁麵包店之間的磚牆不敵強大爆炸威力應聲倒塌，整面牆直接壓向二樓正在睡夢中的夫妻兩人，最終不幸喪命。

回顧近十年氣爆分析 多發於深夜清晨 指向密閉空間蓄氣風險

新竹市東區高翠路今日清晨發生便當店氣爆事故，現場爆燃波及周邊建物，造成2人到院前心肺功能停止（OHCA）、3人受傷送醫，事故原因仍待進一步調查。此起事件再次引發社會對住宅與街邊店面瓦斯安全的關注。

新竹市便當店凌晨氣爆2死 短短4秒爆炸至少11次

新竹市高翠路1家便當店今天凌晨發生氣爆意外，4人送醫，目前已知隔壁麵包店的夫妻2人不治。根據附近住戶在Threads釋出的監視器畫面，從凌晨3時49分15秒至19秒，短短4秒至少發生11次爆炸，爆炸瞬間竄出巨大火光衝擊對街民宅，甚至有停放便當店前車輛炸飛到對向車道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。