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影／新竹高翠路氣爆疑桶裝瓦斯外洩？驚悚火光影片曝光

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」記者王駿杰／攝影
有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」記者王駿杰／攝影

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象，送醫後由醫療團隊全力搶救中，有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」經市府初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中；消防局說，氣爆原因是否與桶裝瓦斯外漏有關，細節仍待調查釐清。

今天凌晨3時52分，竹市消防局接獲多通民眾報案，指高翠路民宅發生猛烈瓦斯外漏爆炸。由於正值民眾熟睡之際，巨大的爆炸巨響瞬間驚醒周邊大批居民，現場陷入一片混亂，如今，另一處現場監視畫面也曝光，只見畫面火光驚人，令人怵目驚心。

消防局指出，今天清晨獲報，新竹市東區高翠路239號疑似瓦斯外漏爆炸，立刻派遣各式車輛14車，消防40人於04時05分到場，現場是一處3層樓透天住宅，一樓是便當店，由於爆炸威力強勁，連帶影響左右兩旁建物，消防員共於三棟建物救出4人，兩人意識清楚，但一戶緊鄰隔壁救出的兩人意識不清，目前送醫搶救中。

現場有民眾指出，若瓦斯外漏，會爆炸造成這種損壞程度，按常理瓦斯一定外漏到一個程度，累積相當的量，照理說應該要有人發現。對此，消防局指出，目前整體狀況不明確，仍待釐清。

有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」記者王駿杰／攝影
有附近住戶指出，高翠路因氣爆整條街被炸爛，馬路上散布殘瓦碎片與遭波及爛掉的汽車，直呼「這裡是地獄嗎？」記者王駿杰／攝影

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