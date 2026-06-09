新竹氣爆畫面曝光 火球衝天、碎片四散 住戶驚喊「這是地獄嗎？」

新竹市東區高翠路今天凌晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人被救出時已無生命跡象，共有7戶、約18名住戶受到影響。附近監視器畫面拍下驚悚瞬間，現場玻璃及建物碎片噴滿整條街，不少鄰居全遭受波及。有民眾在網路上指出家中住處的落地窗全毀，「這裡是地獄嗎？」

從監視器畫面看出，畫面左上角的街角處突然毫無預警竄出巨大火球，伴隨強烈閃光及爆炸聲響後，隨後濃煙瀰漫，碎片自爆炸點向外噴散，迅速蔓延至周邊區域。

氣爆發生後，現場濃煙不斷從街角竄出，迅速籠罩整條馬路，強大衝擊力，不僅震碎周遭遮雨棚及窗戶，連距離10多公尺遠的監視器鏡頭都因此晃動，現場都是玻璃碎片，有民眾在網路發文，指出家中住處的落地窗全毀，「這裡是地獄嗎？」

新竹市長高虹安今天早上趕赴現場，她表示，養護科及環保局已於上午6時30分前完成主要通行幹道路面的清理作業，目前已恢復通車，希望將對民眾上班、上學通勤的影響降到最低。目前將逐步持續進行災情勘查，包括發生氣爆的前排建築，以及周邊受波及的受災戶，逐一確認房屋受損及疏散安置情形。社會處與民政處已逐戶聯繫受災戶，協助安排後續安置，目前市府已提供住宿場所，並將發放安遷救助金，協助受災民眾度過難關。