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震碎整條街 新竹高翠路凌晨氣爆 7戶18人受影響

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市一棟三層樓透天住宅今天清晨疑似發生瓦斯外漏爆炸，造成4人受傷，其中2人意識不清。圖／新竹市消防局提供
新竹市一棟三層樓透天住宅今天清晨疑似發生瓦斯外漏爆炸，造成4人受傷，其中2人意識不清。圖／新竹市消防局提供

新竹市一棟三層樓透天住宅今天清晨疑似發生瓦斯外漏爆炸，造成4人受傷，其中2人意識不清，目前初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中。

新竹市長高虹安今天早上現場了解最新狀況。她表示，養護科及環保局已於上午6時30分前完成主要通行幹道路面的清理作業，目前已恢復通車，希望將對民眾上班、上學通勤的影響降到最低。目前將逐步持續進行災情勘查，包括發生氣爆的前排建築，以及周邊受波及的受災戶，逐一確認房屋受損及疏散安置情形。社會處與民政處已逐戶聯繫受災戶，協助安排後續安置，目前市府已提供住宿場所，並將發放安遷救助金，協助受災民眾度過難關。

高虹安說，工務處正針對建物進行結構安全評估，確認氣爆後的居住安全；針對受災戶後續保險理賠及求償事宜，消防局及現場鑑識團隊也將協助進行證據保存、現場蒐證等工作，現在回提供諮詢。受災戶現在的心情難免感害怕，目前各局處均在現場提供協助，全力投入災後安置及復原工作。

至於傷亡情況，高虹安表示，目前掌握氣爆事件造成2人OHCA（到院前心肺功能停止）及2人受傷，後續若有最新災情進展，將再對外說明。目前初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中。相關單位表示，事發當時部分住戶仍在睡夢中，也有人已外出不在現場，目前正逐步訪查，有部分住戶表示需等待家人返家，雖然家屬當時未在現場，但後續也可能有安置需求，相關數字將持續更新。

現場居民驚魂未定地表示，「當時還在睡夢中，突然傳來一聲巨響，整棟房子都在搖晃，跑出來看才發現隔壁被炸毀了。」

目前初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中。圖／新竹市消防局提供
目前初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，相關人數仍持續確認中。圖／新竹市消防局提供

高虹安 新竹 受災戶

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