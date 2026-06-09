快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市便當店凌晨疑氣爆炸爛 居民驚醒以為雷擊地震「這裡是地獄嗎」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新竹市1家便當店今天凌晨3時許驚傳瓦斯氣爆，警消救出4人送醫，其中2人命危。圖／新竹市消防局提供
新竹市1家便當店今天凌晨3時許驚傳瓦斯氣爆，警消救出4人送醫，其中2人命危。圖／新竹市消防局提供

新竹市1家便當店今天凌晨3時許驚傳瓦斯氣爆，警消救出4人送醫，其中2人命危。Threads有當地民眾發文，指凌晨3時40分左右發生氣爆，他住處的落地窗有一面全毀，從他PO出的影片可見，氣爆透天厝1樓門面炸爛，前方馬路散落大量物品碎片，「這裡是地獄嗎？」

其他網友表示，「在10公里外都感受到衝擊波，室外窗戶跟門都震了好大一下」、「感覺中間那邊的房子都炸爛了，希望人員平安」、「希望沒人受傷，新光氣爆的時候，我就在裡面，經歷過一次真的很可怕，瀰漫著臭臭的味道，跟不知道怎麼時候會再爆炸一次的提心吊膽」、「希望傷害降到最低，我想起了高雄氣爆，我住的地方就在重災區，忘不了的事情」。

另有當地居民也發文，「大半夜的，睡到一半一聲巨響，以為是雷擊把什麼東西炸了，趕快爬起來檢查，隔沒多久就聽到一堆消防車呼嘯而過的聲音...有夠可怕」、「我在隔壁的巷子裡，還以為是地震，因為上下晃了一下，（雖然伴隨著巨響 但我並沒多留意），平常巷子太安靜了，所以也沒聽到車聲，直到我5點出門上班，才發現整條路被封起來」。

地震 透天厝 Threads

延伸閱讀

新北1老街人潮大減、假日冷清！網曝沒落關鍵：附近3個都一樣

日本福岡1伴手禮爆紅！她見「別人購物籃至少20條」 網齊讚：超級好吃

新竹透天厝疑瓦斯外漏爆炸！炸大洞釀3戶毀損4人受傷

日本街頭飄惡臭！遊福岡驚聞「死鼠味」 在地台人：因為拉麵

相關新聞

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，據悉，爆炸建物一樓是間便當店，疑今年才開幕，店內有4個瓦斯桶，也有天然氣管線，消防人員初步推測，若只是1個瓦斯桶外洩，應不至於造成如此強大威力氣爆，極可能是前一晚店家休息後，沒有察覺瓦斯外洩，導致瓦斯蓄積在整個屋子，才會造成如此嚴重氣爆。

新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹市東區高翠路今天凌晨發生重大氣爆事故，造成2死2傷悲劇，其中罹難者為在當地經營多年的麵包店老夫妻。據了解，氣爆發生瞬間，便當店與隔壁麵包店之間的磚牆不敵強大爆炸威力應聲倒塌，整面牆直接壓向二樓正在睡夢中的夫妻兩人，最終不幸喪命。

回顧近十年氣爆分析 多發於深夜清晨 指向密閉空間蓄氣風險

新竹市東區高翠路今日清晨發生便當店氣爆事故，現場爆燃波及周邊建物，造成2人到院前心肺功能停止（OHCA）、3人受傷送醫，事故原因仍待進一步調查。此起事件再次引發社會對住宅與街邊店面瓦斯安全的關注。

新竹市便當店凌晨氣爆2死 短短4秒爆炸至少11次

新竹市高翠路1家便當店今天凌晨發生氣爆意外，4人送醫，目前已知隔壁麵包店的夫妻2人不治。根據附近住戶在Threads釋出的監視器畫面，從凌晨3時49分15秒至19秒，短短4秒至少發生11次爆炸，爆炸瞬間竄出巨大火光衝擊對街民宅，甚至有停放便當店前車輛炸飛到對向車道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。