新竹透天厝疑瓦斯外漏氣爆！炸大洞釀3戶毀損4人受傷

新竹市一棟三層樓透天住宅今天清晨疑似發生瓦斯外漏爆炸，新竹市消防局4時05分獲報到場，發現該建物疑因爆炸被炸出大洞，並波及旁邊緊鄰的住宅，這起事故共造成三戶透天建物受損，共4人受傷，目前消防員已將4人救出，其中兩人意識不清，立刻將其送醫，細節仍待調查釐清。

新竹市消防局指出，03時52分接獲報案，新竹市東區高翠路一處透天住宅疑似因瓦斯外漏爆炸，立刻派遣各式車輛14車，消防40人於04時05分到場。

消防局說，由於爆炸威力強勁，導致主要瓦斯外漏的建物被炸出大洞，並波及左右兩旁建物，現場連同街道一片狼藉，消防員共於三棟建物救出4人，兩人意識清楚，但ㄧ戶緊鄰隔壁救出的兩人意識不清，細節待釐清。

消防局將傷者送醫。圖／新竹市消防局提供