變造馬英九挺樑文宣 罷團挨告

公民團體推動罷免基隆市長謝國樑，「二創」國民黨文宣，昨天挨告。國民黨基隆市黨部指罷團製造假訊息，透過網路散布，宛如政治詐騙集團，要透過司法給予懲戒。罷團認為，以詼諧諷刺方式改作國民黨文宣，是人民表達言論自由的方式，並非違法行為。

主張罷謝的人士組成「山海公民拆樑行動」團體，號召民眾連署達標，八日將四萬三一三八份連署書送交基市選委會查對。罷團指市選委會將寄發兩萬件查詢單，連署人若未在期限內回覆視為無效，質疑形同要沒收罷免權。

基隆市議長童子瑋昨參加廣播節目時指出，基市府送交議會申請墊付市選委會作業費用的公文，郵寄查詢單經費確實編列二萬五千份，外界對此提出疑問，市府應該出來說明；市府民政處長張淵翔是政務官，不應兼任基市選委會總幹事，應由事務官擔任。

張淵翔表示，編列罷免案經費時估算收件四萬五千份，寄發二萬五千份，當時不知實際收件、寄件數量；市選委會依查對辦法作業、寄發查詢單，但不會公布寄出件數。

前總統馬英九廿一日到基隆力挺謝國樑，國民黨基隆市黨部用馬、謝照片，製作「反惡罷、挺善樑」圖卡宣傳。罷團也用這張圖卡主題改成「挺罷樑」，號召支持者到場。馬辦痛斥改圖是下三濫手段，民主敗類的行徑。

國民黨基隆市黨部昨到基隆地檢署遞狀，告發罷謝團體涉犯刑法偽造變造私文書罪、公職人員選舉罷免法意圖使被罷免人罷免案通過而傳播不實之事，以及著作權法侵害他人著作財產權。

國民黨基隆市黨部發言人郭建芳譴責罷團手段卑劣，把「反惡罷、挺善樑」改成「挺罷樑」，不僅完全背離事實，更損害馬英九聲譽，侵害國民黨著作財產權。

郭建芳說，罷團用惡意扭曲的手段，企圖讓民眾誤解，無益民主政治良性運作；公民團體可以用自己的文宣表達訴求，不應惡搞前總統，製造假訊息並透過臉書等平台散布，宛如政治詐騙集團。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉昨說，著作權法規定為報導、評論等正當目的，在合理範圍內得引用公開發表著作，民眾自發性以詼諧諷刺方式，戲謔改作國民黨文宣，是人民表達言論自由方式，未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。