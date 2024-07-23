基隆廟口秀8字被發起「拒吃」 藍營：商家表達意見不應被恐嚇
基隆市選委會正查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，近期基隆廟口仁三路電子看板顯示「反對為罷免而罷免」，引發討論。國民黨今天表示，台灣是民主社會國家，商家發聲表達意見，不應被任意恐嚇、打壓。
公民團體發起罷免謝國樑，近期基隆廟口仁三路電子看板顯示「反對為罷免而罷免」，基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，是他個人立場，但絕對不是為了挺謝國樑，而是對政治的痛恨和失望。
國民黨今天下午透過臉書表示，日前基隆廟口有商家因表達「反對為罷免而罷免」的立場，遭綠營側翼攻擊、甚至發起「拒吃」；台灣是民主社會國家，商家發聲表達意見，不應被任意恐嚇、打壓，側翼此舉無疑是對言論自由的嚴重挑戰。
國民黨指出，側翼發起所謂「拒吃」運動抵制這些發聲的商家，只會證明「為罷免而罷免」的真面目，難道這就是民進黨所謂的民主。身兼民進黨主席的總統賴清德，是否要繼續縱容、讓台灣分裂。
國民黨表示，言論自由是民主社會的基石，任何人都不應該因為表達立場而受到攻擊。讓理性、和平的討論回歸到公共議題上，為社會的公平正義而努力，才是根本之道。呼籲理性討論，反對一切不正當、不負責任的罷免行為。
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