快訊

拜登稱本周將說明決定退選「細節」 消息人士曝助手正草擬演講稿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷樑延燒 廟口夜市見反罷免 攤位曝光恐遭抵制

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆罷樑行動延燒，廟口夜市入口處電子看板出現「相信社會自有公論 反對為罷免而罷免」字樣，攤販小組總代表謝文賢表示是個人言論。而新聞一出，傳出有民眾在網上暗示抵制。記者許正宏／攝影
基隆罷樑行動延燒，廟口夜市入口處電子看板出現「相信社會自有公論 反對為罷免而罷免」字樣，攤販小組總代表謝文賢表示是個人言論。而新聞一出，傳出有民眾在網上暗示抵制。記者許正宏／攝影

基隆市長謝國樑面臨罷免考驗，基隆廟口夜市電子看板出現「反對為罷免而罷免」，攤販小組總代表謝文賢坦承是他個人意見，引發關注，有罷樑陣營的人找出謝經營的攤位，暗示抵制。「拆樑行動」領銜人戴璟安昨說，要認知表達言論的是誰，避免傷及無辜。謝國樑昨晚原想邀藍營議員消費致謝，遭謝婉拒。

馬挺樑遭改圖 藍今提告

前總統馬英九21日到基隆，國民黨製作「馬英九反惡罷 挺善樑」圖卡，被罷樑團體改成「馬英九挺罷樑」，馬辦強烈不滿，國民黨基隆市黨部今將提出告訴 。

罷樑團體表示，這張圖卡是網路流行的迷因文化創作，傳達對藍營政治明星到訪的歡迎之意，未來會持續專注罷免活動。

基市府發言人呂謦煒說，罷免團體竄改他人文宣、惡意造假消息，用這樣的態度推動罷免案，會讓基隆、台灣向上提升或向下沉淪，基隆人民自有公斷。

拆樑、挺樑陷入熱戰，謝文賢在廟口夜市電子看板，以「相信社會自有公論，反對為罷免而罷免」表達立場，引發拆樑、固樑雙方關注。有人憂夜市生意受影響，謝坦言多多少少會擔心，但認為有政治偏激想法的人沒那麼多，影響應不大。

不過，支持罷樑陣營近日流傳謝文賢在夜市攤位的編號，相互暗示抵制。戴璟安昨貼文，政治歸政治，夜市歸夜市，「一旦你選擇沉默，就會有人迫不及待的替你發聲」，也會有人理所當然地把「反對為罷免而罷免」的帽子扣在你的頭上。

謝國樑說，民主社會大家都可以表達自己的意見，不要因為別人的意見跟你不同，就要去攻擊對方、抵制對方，這樣子不好，他不鼓勵這麼做。

謝國樑原本邀國民黨市議員昨晚到廟口市消費，因防颱整備工作取消，擇期再去。但據了解，謝文賢不想再節外生枝，婉拒謝陣營的安排。

罷免 馬英九

延伸閱讀

基隆表揚模範父親、好人好事代表 謝國樑、童子瑋同台

催投票率！謝國樑：若民眾按自由意願出來投票 他應可以過關

影／廟口攤商看板反罷引爭議 謝國樑：希望大家平心看待

傳寄2萬分查詢單 吳欣岱批謝國樑：韓國瑜都不敢這樣搞

相關新聞

罷樑延燒 廟口夜市見反罷免 攤位曝光恐遭抵制

基隆市長謝國樑面臨罷免考驗，基隆廟口夜市電子看板出現「反對為罷免而罷免」，攤販小組總代表謝文賢坦承是他個人意見，引發關注...

【重磅快評】挺樑改罷樑是創意？誰縱容民團踩踏法律

民團要罷免基隆市長謝國樑，並將前總統馬英九「反惡罷、挺善樑」的文宣改為「挺罷樑」圖卡加以傳播。藍營揚言提告，民團辯稱是迷...

催投票率！謝國樑：若民眾按自由意願出來投票 他應可以過關

基隆市長謝國樑今天說，大多數的選民不贊成罷免，但是他們會不會出來投這一票要再溝通。如果民眾都按照自由意願出來投這一票，這...

影／廟口攤商看板反罷引爭議 謝國樑：希望大家平心看待

基隆罷樑行動持續延燒，在廟口夜市入口處電子看板，顯示出「相信社會自有公論 反對為罷免而罷免」字樣，基隆廟口攤販小組總代表...

傳寄2萬分查詢單 吳欣岱批謝國樑：韓國瑜都不敢這樣搞

基隆市選委會陸續寄出罷免謝國樑連署書有疑義的查詢單，綠議員及公民團體指控將寄出2萬分，比罷韓多了90倍，質疑選委會行政不...

基隆廟口總代表：反對為罷而罷 罷謝陣營變相抵制

基隆廟口攤販小組總代表謝文賢在廟口夜市入口處電子看板，用「相信社會自有公論」、「反對為罷免而罷免」，表達他對罷免案的看法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。