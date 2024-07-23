罷樑延燒 廟口夜市見反罷免 攤位曝光恐遭抵制

基隆市長謝國樑面臨罷免考驗，基隆廟口夜市電子看板出現「反對為罷免而罷免」，攤販小組總代表謝文賢坦承是他個人意見，引發關注，有罷樑陣營的人找出謝經營的攤位，暗示抵制。「拆樑行動」領銜人戴璟安昨說，要認知表達言論的是誰，避免傷及無辜。謝國樑昨晚原想邀藍營議員消費致謝，遭謝婉拒。

馬挺樑遭改圖 藍今提告

前總統馬英九21日到基隆，國民黨製作「馬英九反惡罷 挺善樑」圖卡，被罷樑團體改成「馬英九挺罷樑」，馬辦強烈不滿，國民黨基隆市黨部今將提出告訴 。

罷樑團體表示，這張圖卡是網路流行的迷因文化創作，傳達對藍營政治明星到訪的歡迎之意，未來會持續專注罷免活動。

基市府發言人呂謦煒說，罷免團體竄改他人文宣、惡意造假消息，用這樣的態度推動罷免案，會讓基隆、台灣向上提升或向下沉淪，基隆人民自有公斷。

拆樑、挺樑陷入熱戰，謝文賢在廟口夜市電子看板，以「相信社會自有公論，反對為罷免而罷免」表達立場，引發拆樑、固樑雙方關注。有人憂夜市生意受影響，謝坦言多多少少會擔心，但認為有政治偏激想法的人沒那麼多，影響應不大。

不過，支持罷樑陣營近日流傳謝文賢在夜市攤位的編號，相互暗示抵制。戴璟安昨貼文，政治歸政治，夜市歸夜市，「一旦你選擇沉默，就會有人迫不及待的替你發聲」，也會有人理所當然地把「反對為罷免而罷免」的帽子扣在你的頭上。

謝國樑說，民主社會大家都可以表達自己的意見，不要因為別人的意見跟你不同，就要去攻擊對方、抵制對方，這樣子不好，他不鼓勵這麼做。

謝國樑原本邀國民黨市議員昨晚到廟口市消費，因防颱整備工作取消，擇期再去。但據了解，謝文賢不想再節外生枝，婉拒謝陣營的安排。