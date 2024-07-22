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學者認涉侵權／迷因二創 仍受著作權法規範

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案，基隆市選委會正進行二階連署書查對，前總統馬英九昨天到基隆助講，力挺謝國樑。但罷樑團體前一日將藍營文宣「反惡罷、挺善樑」，惡搞改為「挺罷樑」。馬辦怒批，「一四五○用這種改圖的下三濫手段」，不屑回應這種民主敗類的行徑。

罷樑團體不滿基隆市選委會疑似「沒收」罷免案，號召小蜜蜂到馬英九與謝國樑的宣講地點，表達大量寄發查詢單的不滿，更將藍營文宣從「反惡罷、挺善樑」擅改為「挺罷樑」。

國民黨立委羅智強表示，罷免謝國樑為世界上最荒謬的事情，大家看見罷樑團體下三濫的作為，沒有水準，想利用基隆人的善良進行政治鬥爭，「這群人說白了，就是民進黨打手」。他說，如果帶領市府反財團吞併市府財產的市長遭罷免，未來地方縣市的財產恐怕都會變得難以守護，相信基隆市民看得相當清楚。

民眾黨立委林國成表示，到目前為止，看不出要罷免謝國樑的主要原因，只因為一個政黨的偏激，還有一些人的偏袒想法；自己反對文宣被惡搞，台灣人民要理性面對事情，「我是覺得謝國樑非常冤枉。」

文化大學廣告系主任鈕則勳說，迷因和二創仍受著作權法規範，原創人若認為侵權，有權提告。他認為，罷免謝國樑已成為政治議題，斧鑿痕跡深。目前態勢是回歸藍綠基本盤對決，透過二創和kuso手法要開拓中間選票不一定有效，反容易招致爭議，須謹慎為之。

基隆市選委會 罷免 謝國樑

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