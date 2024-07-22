法界意見不一／罷免未成案 是否違選罷法？

前總統馬英九「反惡罷、挺善樑」文宣，遭罷樑團體移花接木改成「挺罷樑」、「南興市場握手會」，綠營聲稱罷免案尚未宣告成立，應無違反選罷法。但有資深檢察官認為，改圖會構成選罷法，從宣布連署至最終投票，應整體性來看，才能維持罷免活動的公正性；也有律師表示，改作國民黨文宣，有違法著作權法之虞。

公職人員選舉罷免法第一○四條規定，意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

民進黨基隆市議員鄭文婷是律師，她說，基市選委會尚在查對連署人名冊，現階段應無違反選罷法問題。公民團體二創的圖卡，除了馬英九，也有謝國樑的照片，民眾不會誤認馬挺罷樑。

不過，資深檢察官指出，連署罷免案從宣布連署、收集連署書、送審查、宣布是否成立連署、投票罷免等各階段，為一連串接續行為，應看整體性，不該被切割，才能維持罷免活動的公正性。

曾任檢察官的律師指出，罷謝團體更改宣傳圖，將支持變成不支持，已是「不實事項」，構成選罷法，就像ＡＩ換臉，女星的臉被移花接木成ＡＶ女優，不能這樣kuso惡搞。他也認為，法律沒空窗期，連署未成案前可kuso二創、迷因的論點，實在有點詭辯。

律師江彥儀說，有爭議的是罷樑團體改動國民黨文宣部分，改成符合罷樑目的，已經對著作潛在市場與現在價值造成重大影響，會讓挺樑人士誤認為馬英九挺罷樑，有違法之虞，著作權人可以提告。但江認為，因為罷免案尚未成案，尚無觸法之虞。

律師葉慶元認為，推動罷謝團體「二創」國民黨宣傳圖卡顯然有誤導馬英九支持罷免的問題，果真如此，就構成意圖使人被罷免而散布謠言的妨害選舉罪，可處五年以下有期徒刑。