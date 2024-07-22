新聞眼／罷樑哏圖 就是賴總統批的假訊息

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨全代會提三大目標，其中一項是保障自由人權，強調要防止言論自由被濫用，保障人民權利不受假訊息、認知作戰侵害，保護民主社會。同時間，罷免基隆市長謝國樑的團體將政治文宣移花接木，塑造前總統馬英九支持罷樑的錯誤印象，恰好是賴總統昨天談話的諷刺對照。

賴總統在二○一九年與蔡英文競逐民進黨總統參選人提名時，遭到來自蔡陣營的強大網軍攻擊，他對於網軍黑暗手法自有相當體會。他昨天在民進黨全代會上宣示要防止言論自由被濫用並保護民主社會，喊的口號很響，但「換了位置就換了腦袋」的魔咒仍在，賴政府或民進黨的保護言論自由，恐怕只是綠營「限定」。

二○二二年謝國樑競選基隆市長，邀馬英九密集前來五趟輔選，並有勝利三握之說。今年面對罷免考驗，謝國樑重玩「握手哏」，發動罷免團體想必也忌憚馬英九威力，用號稱「二創」的哏圖反制。

美其名是「二創」，其實已有觸法之虞，尤其現在社群圖卡傳播速度之快，若沒有清楚說明，罷樑團體的「二創照片」跟選舉黑函並無差別，同樣都是意圖干預選舉。只是發起人是站在綠營那一方，賴政府當然不會積極干預，更別說落實賴總統昨天所言：「保障人民不受假訊息侵害」。

中選會主委李進勇日前赴基隆市選委會視察，「勉勵」基隆市選委會盡速確實完成罷樑連署查對工作。相較於賴政府對罷樑的「勇於任事」，對於罷樑團體散布虛假文宣的處理，卻連「輕輕帶過」都說不上，這樣怎能讓國人信服賴總統昨天在全代會上的演說是認真的呢？