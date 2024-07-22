馬英九挺樑圖被改 恐觸法

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」將前總統馬英九「反惡罷、挺善樑」的宣傳照片，竄改為「挺罷樑」圖卡在臉書等社群媒體上傳播，引發觸法爭議。馬辦表示，網軍用改圖的下三濫手段，不屑回應這種民主敗類的行徑。國民黨基隆市黨部吳國勝說，罷謝團體行為惡劣，不排除提告。

馬英九昨天赴基隆挺謝國樑，山海公民拆樑行動「二創」國民黨的宣傳圖卡，引發爭議。謝國樑說，民主應該要保持一定的風範，彼此論述立場爭取民眾認同。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，秉持創意多元性及網路流行的迷因文化，創作這張圖卡，希望以詼諧、和平、理性抗爭方式表明訴求，傳達「我們對於藍營政治明星到訪的歡迎之意」。未來團隊會持續專注罷免活動，同時鼓勵民眾持續培養媒體識讀能力。

針對罷免相關活動文宣被惡搞，中選會指出，罷免提議方與被罷免人方彼此之間的爭議，就此情節而言，與選務辦理無涉，至於是否涉及法律爭議，選務機關依法循例，不予評論。

主張罷免謝國樑人士組成山海公民拆樑行動，號召四萬三千多人參與連署，八日已將連署人名冊送交基隆市選委會查對。基市選委會最遲下月十七日完成查對，並將結果函報中央選委會，若宣告罷免案成立，應在宣告廿日起至六十日內辦理投票。

馬英九昨由謝國樑等人陪定在七堵南興市場掃街，馬說，民進黨最近出了「大貪官鄭文燦」，罷免勤政愛民的謝國樑完全沒有正當性，惡性罷免是殘害忠良，希望大家投下不同意罷免票，一起「挺善樑、反惡罷」。

二○二二年基隆市長選戰，謝國樑不畏「死亡之握」流言，三度和前來助選的馬英九握手，並分稱為勝利之握、勝利再握、勝利滿握。面臨罷免考驗當下，馬又前來相挺，謝國樑雙手緊握馬英九的手，說這次是「勝利重握」。

謝國樑昨天不只馬英九相挺，基隆市雲林同鄉會昨表態肯定謝市府施政，雲林縣長張麗善和嘉義市長黃敏惠出席，兩者也以從政經驗力挺謝國樑，質疑這次罷謝的正當性。