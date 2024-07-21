馬英九今基隆挺謝國樑對決 拆樑小蜜蜂到場警嚴陣以待

罷免謝國樑案基隆市選委會正進行二階連署書查對，但選委會估算經費編187萬郵寄2萬5000份有疑義的查詢單，遭疑要「沒收」罷免案，引發爭議。前總總馬英九今到基隆助講、街掃，用行動力挺謝國樑，正面對決。但拆樑號召小蜜蜂到現場再上街頭，表達大量寄發查詢單的不滿，警方已嚴陣以待，防雙方叫陣發生衝突。

國民黨中央已發起反罷免熱戰，繼祕書長黃健庭13日到基隆宣講，在基隆市黨部掛上「反惡罷、挺善樑」、「民進黨市長選輸了，想重來」大型看板，替全面熱戰揭開序幕，目標至少號召7萬6979名支持者投下反對票。馬英九今天上午10時到基隆南興市場短講及街掃，用實際行動支持謝國樑。

一年半前，謝國樑競選市長最後關鍵時刻，選前馬英九連續三次到基隆為謝國樑助選，謝國樑感恩他臨門一腳相當感恩，認為是他當選市長重要因素，凝聚藍軍勢力，這次馬英九再助謝國樑一臂之力，要穩住基本盤，將動員支持者到場營造聲勢。

謝國樑說，馬前總統了解他上任後在市政預算上還了9億，因此要來幫忙宣導相關政策，歡迎熱愛中華民國、馬前總統的好朋友今天來南興市場買菜，支持馬前總統、支持謝國樑。

山海公民拆樑小組則在網上號召小蜜蜂，今天上午9時30分到11時，到七堵南興市場，宣達要回覆查詢單，同時繼續募集連署書，衝破5萬大關，並說「基隆街頭，我們又回來了」。但刻意貼上國民黨發出的馬英九到場宣傳單，「拚場」意味濃。

拆樑小組說，近期針對基隆選委會寄出查詢單，寄出分數眾說紛紜，有說「基隆選委會將寄出 2 萬份查詢單」，也流出一分委會經費估算表，表中查詢單顯示數量為2萬5千分，究竟是2萬還是2萬5？

拆樑小組說，大量寄發「不符比例原則」的查詢單來剔除連署書。無視主管機關中選會裁示，若民眾未於期限內回覆，將逕自判為無效。試問這樣的寄發數量及判定真的符合公平公正原則嗎？