謝國樑：投票花3千萬元 拆樑團體：罷免是止損

基隆市選委會正查對罷免市長謝國樑二階連署書，選委會估經費編187萬元郵寄2萬5000分有疑義的查詢單，遭綠議員及拆樑團體質疑就是要「沒收」罷免案。選委會澄清是概估，與查對是兩回事。謝國樑昨說，假如要進入投票，基隆市民要付出近3千萬的代價，大家可以再好好想一想。

拆樑小組送件4萬3千多分連署書，但傳出選委會將寄2萬分查詢單，由於先前公布未回覆等9種樣態將判定無效，引發爭議。但選委會否認要寄2萬分，表示從未公布寄出分數。

市議員張之豪昨表示，基隆市選委會嚴正聲明，表示要寄2萬分查詢單是假消息，但不到1小時馬上有公文流出，是選委會給民政處編列經費的公文，估算表清楚寫明要寄送2.5萬分查詢單，直接打臉選委會。

張之豪說，基隆市政府這麼有幽默感，「叫喜劇演員要怎麼活啊」，基隆市府就是要盡全力沒收這場罷免。

謝國樑昨說，不管是什麼樣的錢，都是納稅人的錢，假如要進入投票，全體基隆市民要付出近3千萬代價，這樣是否對市民的荷包好，大家可以再好好想一想。

拆樑發言人李晏蓉指出，謝國樑發免費電動機車4年就要花27億，還有很多政策如人工草皮等對市政毫無益處，罷免就是止損，別再讓他浪費公帑；如果他再做2年，基隆人損失會更多，這才是大家最需要想一想的。

另外，東岸地下停車場已由微風集團接手經營半年多，民進黨議員鄭文婷昨指控，目前仍未依契約改善地下停車場的地坪，尤其地下4樓慘不忍睹，鐵蓋鏽蝕危險、消防設備不合格等，質疑說好的投資2.5億在哪裡？

謝國樑說，NET至今仍占著東岸商場沒付任何租金，微風要如何整體規畫，市府要跟他們再了解。交通處指出，微風營運計畫書已依契約規定提送，目前市府辦理履約監督顧問採購作業。