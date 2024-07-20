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基隆市長謝國樑稱罷免投票代價3000萬元 拆樑團體：是在止損

中央社／ 基隆20日電
「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉。（資料照）中央社
「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉。（資料照）中央社

基隆市選委會正展開查對罷免市長謝國樑連署人名冊，謝國樑今天說，假如要進入投票，市民要付出近新台幣3000萬元代價，公民團體反批，罷免是在止損，阻止謝國樑隨意浪費市庫。

根據基隆市府發函給基隆市議會公文，這次罷免查對作業所需經費共290萬2190元，因未及納入年度預算，請議會同意辦理墊付，並附上查對經費估算表，其中郵寄費數量為2萬5000份，每份75元，合計187萬5000元，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」質疑，市選委會想動手腳讓第2階段連署查對不通過。

對此，謝國樑謝今天出席「粉紅夏日藝術季」活動開幕記者會受訪說，不管是什麼錢，都是納稅人的錢，假如（罷免案）要進入投票，全體市民要付出近新台幣3000萬元代價，平均每人多付100元，是不是對市民好，對市民的荷包好，大家都可以再想一想。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，過去1年多，謝國樑先後買了中古公車、電動機車、人工草皮、鴨子船、白沙發等總數至少高達31.15億費用，對基隆市政毫無益處、對民生經濟也無任何幫助的花費。

李晏蓉說，罷免是在止損，阻止謝國樑繼續隨意浪費市庫，若是再讓謝國樑多做2年到任期結束，基隆人的負擔絕對遠高於連買1個便當都不夠的100元，這才是大家需要想一想的。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，錯誤的政策比貪污還可怕，謝國樑上任1年多來，政策錯誤、浪費公帑、市政空轉，造成基隆人生活一團亂，面對公民團體訴求，只會不斷轉移焦點，建議謝國樑要挽回民心，只有洗心革面傾聽民意，並踏實施政，才是正途。

民進黨基隆市議員張之豪指出，如果謝國樑沒有一堆跳票、公私不分作為，現在根本不會有這場罷免，所以就算要花錢辦理投票，這也是謝國樑造成的，更不用說，一個正常的市長，不會讓市公車天天拋錨，然後花27億元買電動機車。

基隆市選委會 山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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