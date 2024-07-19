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高雄罷捷聲浪再起 黃捷：問心無愧

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
罷免陳柏惟領銜人楊文元（左起）、前罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬及反兵役延長公投領銜人季節合體開記者會，希望高雄人站出來表達不滿。記者徐白櫻／攝影
罷免陳柏惟領銜人楊文元（左起）、前罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬及反兵役延長公投領銜人季節合體開記者會，希望高雄人站出來表達不滿。記者徐白櫻／攝影

基隆市長謝國樑罷免案效應擴散，曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢，昨與其他罷免案發起人在高雄鳳山區開記者會，批黃捷撬開立法院門鎖，在立法院譁眾取寵當小丑、表現像藝人網紅，喊話要黃所屬高雄立委第6選區選民公評，待她任期滿1年後，不排除發動罷免。

對此黃捷回應，很遺憾因為藍白惡搞、國會的紛擾，讓有心人士找到漏洞、趁勢作亂，「我在國會為人民發聲，問心無愧、可受公評」，但如果是用惡意中傷、低級影射的謠言來汙衊她，相信不會得到民眾的支持。

高雄鳳山區選民2020年發動罷免市議員黃捷，不過隔年投票未通過。徐尚賢說，黃捷為高雄第6選區新科立委，本應善盡職責監督政府，但在立法院荒腔走板，還不斷與立法院長韓國瑜打擂台，「以身作賊」，徵求6選區選民勇敢站出來。

新黨副發言人兼罷免桃市議員于北辰行動的發起人游智彬說，黃捷當立委後半夜破壞、撬開立法院門鎖，很丟高雄人的臉。曾是罷免立委陳柏惟領銜人的楊文元說，部分新科立委的行徑讓人大開眼界，辜負民意所託。

「黃捷像表演網紅、藝人，沒有為百姓講話！」苓雅區81歲黃姓市民在記者會發言說，黃捷過去在高市議會常針對韓國瑜，現在在立法院也一樣，每天都在表演，「齣頭（閩南語，意指把戲、花樣）很多」，無法讓人認同。眾人在記者會上高呼「高雄人站出來」。

黃捷說，要罷免她可能得先遷戶籍到她的選區，「我的去留由高六選民決定」。

于北辰 游智彬 立法院 網紅 罷免 謝國樑 陳柏惟 韓國瑜 黃捷

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