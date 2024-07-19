高雄罷捷聲浪再起 黃捷：問心無愧

基隆市長謝國樑罷免案效應擴散，曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢，昨與其他罷免案發起人在高雄鳳山區開記者會，批黃捷撬開立法院門鎖，在立法院譁眾取寵當小丑、表現像藝人網紅，喊話要黃所屬高雄立委第6選區選民公評，待她任期滿1年後，不排除發動罷免。

對此黃捷回應，很遺憾因為藍白惡搞、國會的紛擾，讓有心人士找到漏洞、趁勢作亂，「我在國會為人民發聲，問心無愧、可受公評」，但如果是用惡意中傷、低級影射的謠言來汙衊她，相信不會得到民眾的支持。

高雄鳳山區選民2020年發動罷免市議員黃捷，不過隔年投票未通過。徐尚賢說，黃捷為高雄第6選區新科立委，本應善盡職責監督政府，但在立法院荒腔走板，還不斷與立法院長韓國瑜打擂台，「以身作賊」，徵求6選區選民勇敢站出來。

新黨副發言人兼罷免桃市議員于北辰行動的發起人游智彬說，黃捷當立委後半夜破壞、撬開立法院門鎖，很丟高雄人的臉。曾是罷免立委陳柏惟領銜人的楊文元說，部分新科立委的行徑讓人大開眼界，辜負民意所託。

「黃捷像表演網紅、藝人，沒有為百姓講話！」苓雅區81歲黃姓市民在記者會發言說，黃捷過去在高市議會常針對韓國瑜，現在在立法院也一樣，每天都在表演，「齣頭（閩南語，意指把戲、花樣）很多」，無法讓人認同。眾人在記者會上高呼「高雄人站出來」。

黃捷說，要罷免她可能得先遷戶籍到她的選區，「我的去留由高六選民決定」。