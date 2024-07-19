連署查詢單傳寄2萬份 罷樑團體教戰

「山海公民拆樑行動」將發傳單，指導連署人如何填寫查詢單。圖／山海公民拆樑行動提供 基隆市選委會正查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，共4萬3138份。發動罷免的公民團體說，傳出市選委會將寄出2萬份查詢單，意圖沒收人民罷免權。公民團體將印發傳單指導連署人填寫，確保罷免成案。市選委會總幹事張淵翔不回應傳聞，重申依法查對，並請收到查詢單的連署人回覆。

「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，8日將連署人名冊送交基市選委會查對。市選委會查到疑似偽造，或兩兩一組查對意見不一時，會寄查詢單詢問當事人確認真偽，並決議未回覆就認定為無效連署人，引發罷樑團體質疑。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉昨說，高市選委會2020年查對罷免高雄市長韓國瑜連署人名冊，寄出2000多份查詢單，回收率大概是一半。如果基市選委會寄發2萬多份，可能只回收1萬份，加上資料錯誤等遭剔除份數，沒有通過的風險就變高，意欲「沒收」罷免案。

張淵翔說，基市選委會依查對連署辦法，查對4萬多名連署人，市選委會從來不能、也從未公布任何連署人個資及寄查詢單件數，並請收到查詢單的民眾要在期限內回覆。

李晏蓉認為，收到查詢單的民眾要填寫資料，還要回寄，山海公民拆樑行動已設計傳單，教導收到查詢單的民眾，在查詢項目欄的「是」打勾，然後蓋下清晰可辨印章，並要切記勿用原子章、連續章，也不可有其他文字圖案，然後「速速寄回選委會」。近日也會安排「小蜜蜂」及辦街講加強宣傳。

罷免謝國樑可能成案，同意和不同意罷免陣營各自布局。推動罷謝團體已在安排動員方案，包括舉辦遊行。外傳藍營也已開始動員，鎖定公車廣告和醒目地點掛看板，避免宣傳戰落居下風。