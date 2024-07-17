罷免案查詢單爭議 謝國樑：先確定地方選務獨立

基隆市選委會展開查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，對於連署人未回覆查詢單是否為有效連署，中選會與市選委會不同調。謝國樑今天說，要先確定地方選務獨立運作、依法行政。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本及影本各1份，市選委會依法9日起展開查對作業。

查對時若有歧見，市選委會得寄送查詢單給當事人，對於當事人是否回覆共9種樣態，市選委會日前開會決議認定為無效連署人。不過，中選會認為，不得僅因當事人未回覆逕予刪除。「山海公民拆樑行動」則不排除提出訴訟，確保公民權的行使。

對此，謝國樑今天出席基隆火車站南站公車亭由星宇航空公司認養啟用儀式後接受媒體採訪時指出，依公職人員選舉罷免法，地方選務獨立運作、依法行政，他覺得「這個要先把它確定下來」，如果各方有意見，都會反映給市選委會及中選會一併考量。

記者詢問，過去罷免時任高雄市長韓國瑜也曾發生類似狀況，高雄市選委會認定連署人若沒有回覆，最後從無效「轉彎」成有效連署，基隆市選委會是否會採用。對此，謝國樑表示，「下一個問題，因為我真的不太瞭解，不好意思」。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，過去罷韓時，也曾發生類似狀況，也就是高雄市選委會與中選會認定不一致，但中選會終究是上級主管機關，有統一解釋權限，因此高雄市選委會最後定調，連署人如果沒有回函的話，不能夠直接剔除。

鄭文婷表示，這樣的標準不是因地制宜，基隆市選委會不要設立自己的標準，如果未來被中選會「打臉」時又說中央干涉地方。中選會就是地方選委會的上級機關，地方選委會須遵從中選會對於所有選舉、罷免事務的統一解釋。