國家隊罷樑？ 謝國樑籲依法行政

賴清德總統、民進黨秘書長林右昌、中選會李進勇相繼到基隆，外界質疑「罷免國家隊」介入罷樑。基隆市長謝國樑昨向選委會喊話，指行政指導也要依法執行，否則不僅法律站不住腳，也不會得到國人的信任。民進黨則指控謝市府動用「市府機器」要里長找民眾簽「被盜用個資連署聲明單」，但謝國樑否認。

民進黨基隆市議會黨團昨指控市府兩項作為在阻撓罷免案，第一是對有疑義的連署書，寄出查詢單若未回覆逕行認定無效；第二是透過里長找民眾填寫被盜用連署單，以撤銷連署。

議員施偉政說，有婦人陳情在里民活動中心上健康課程時，里長拿出「查詢人個資被盜用於簽署罷免市長連署書」，她拒簽，並表示太惡劣了，大家連署是真的，為何要她們簽個資被盜用？

施偉政表示，謝國樑動用「市府機器」動員里長反罷免，有如白色恐怖。議員張之豪說，基隆市選委會只要寄出超過1萬2千份查詢單，就表示有鬼，是有計畫要沒收罷免案。議員鄭文婷說，里長要民眾填單撤簽，妨害罷免的公平性。

謝國樑昨回應民進黨質疑，指他不了解這樣的情況，不過，基隆市民要了解是不是有被盜用連署，選委會有依法行政的程序。他目前努力拚市政，讓市民有感。

被問到是否「罷免國家隊」介入罷樑，轉移鄭文燦涉貪案焦點？謝國樑說，地方選委會是一個公立、中立、獨立的合議制機關，決策有法律效力，連署文件的查對時間，法律規定就是40天。

謝國樑嗆中選會的行政指導也應依法執行，除符合法律效力，也才能取信於國人，「依法行政」是他給中選會最誠摯的建議。

山海拆樑行動小組發言人林茵茵則表示，希望基隆市選委會謹守行政機關行政中立的原則，盡速完成查對工作。不排除任何訴訟，確保公民權的行使。