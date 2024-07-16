不准基隆選委會剔除未回覆之連署人 中選會：必要時介入調查

基隆市長謝國樑罷免案，基隆市選委會認定查詢單有9樣態為無效連署。中選會副主委陳朝建今天說，如果地方選委會未依法辦理選務，必要時中選會也會依其主管職權調查證據，並做適當處置。

基隆市選委會展開查對罷免市長謝國樑連署人名冊，查對人員若意見不一，得寄送查詢單給當事人。基隆市選委會15日決議，包含限時掛號信件附回執逾期招領、查無此人、拒領，另外，查詢單有回覆，但未簽名或未蓋章、未勾選是或否、勾選是及否2個選項，及未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他樣態，經審議後，認定這9種樣態為無效連署人。

陳朝建晚間接受中央社記者訪問時表示，中選會重申，辦理連署人名冊查對，如果發現連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，主辦選委會得依規定寄送查詢單，向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

陳朝建說，主辦的地方選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，「不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就作為連署人名冊予以刪除的事由」，請地方選委會依法辦理，勿有差別待遇。

陳朝建指出，中央與地方選務機關，都必須依法循例辦理選務，各地不可有差別待遇，才能維繫選務的公正、公平與穩定。如果地方選委會未依法令辦理選務，必要時，中選會也會依其主管職權調查證據，並做適當處置，這也依法有例可循。

陳朝建表示，中選會與基隆市選委會依法是選務一體，中選會依法主管選務，並已請基隆市選委會遵照法令辦理選務，不做差別待遇依法辦理選務；期勉所屬基隆市選委會，不分專任、兼任的選務人員，都應依選務一體根據法令辦理選務，並維持選務中立、行政中立以符法制。