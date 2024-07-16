罷樑查詢單未回覆 連署無效

基隆市選委會正進行市長謝國樑罷免案第二階段連署書查對作業，但中央和地方於有爭議連署書的認定出現分歧，基隆市選委會昨決議，查對發現疑似偽造或2名查對人員意見不一，寄送查詢單後未回覆者，就認定為無效連署人。推動連署團體對市選委會的認定標準表達憤慨，籲市選委會別淪為國民黨和謝的打手。

公民團體「山海拆樑行動小組」發動罷免謝國樑，在基市府強制點移交東岸商場引爆爭議後，升高浪潮。市府和東岸商場營運商NET，都主張擁有商場建物所有權，目前由法院審理中，官司勝負將和罷免案連動。

東岸商場新營運商微風指NET仍未繳租金，NET回應，曾詢問市府收租依據，未獲回覆。市府交通處表示，NET非法占用市有財產營業，已訴請法院裁定返還。NET在東岸商場賣場出現尋找大面積店鋪公告，有人聯想是否要撤離？NET表示，有展店擴大經營需求，在基隆以外縣市也有相同廣告。

山海拆樑行動小組8日送交4萬3138名連署人名冊，基市選委會9日展開查對作業，昨討論查出有疑慮連署人寄出查詢單後的處理方式，列出9項認定為無效連署人的樣態，其中收到查詢單但未回覆的連署人，視為不合格連署人爭議性最高。

山海拆樑行動小組發言人林茵茵說，罷免團體對基市選委會的決議十分憤慨，更多的是認為不可置信，連署人未回覆就直接剔除，實在荒唐不已。查對責任應由主管機關積極進行，而非消極要求人民回應，填寫連署書就已確實代表罷免意願。

林茵茵說，基市選委會查對連署人寄送查詢單，做出「未回函就剔除」是全台首例，難道沒有居住在戶籍地的，或暫時離開戶籍地的基隆人，就要被剝奪罷免的權利？若有膽量刪除1萬3000多份以上連署書，導致需要補件甚至未通過，人民絕對會懷疑基市選委會未中立，淪為國民黨及謝國樑打手。