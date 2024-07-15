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罷樑查詢單9樣態視無效連署人 公民團體：憤慨、不可置信

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，若需要補件甚至未通過，人民絕對懷疑市選委會淪為國民黨及謝國樑的打手。聯合報系資料照片
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，若需要補件甚至未通過，人民絕對懷疑市選委會淪為國民黨及謝國樑的打手。聯合報系資料照片

基隆市選委會今天開會討論，查詢單回覆9種樣態將認定為無效連署人。發起罷免連署的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，罷免團體感到十分憤慨，更多的是不可置信，若需要補件甚至未通過，人民絕對懷疑市選委會淪為國民黨及基隆市長謝國樑的打手。

山海公民拆樑行動發起連署罷免謝國樑，8日將4萬3000多人參與連署的連署人名冊，送交基市選委會。選委會9日展開查對連署人作業，並在今天開會討論案寄送查詢單認定標準。

市選委會決議限時掛號信件附回執逾期招領、限時掛號信件附回執查無此人，認定為無效連署人，限時掛號信件附回執拒領、查詢單有回覆但未簽名，或未蓋章，或未勾選是或否，或勾選是及否2個選項，以及未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他，也依事實認定為無效連署人。

李晏蓉說，針對疑似「同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造」情事，公民團體要再次重申，連署過程堅持要由本人填寫，即使部分民眾因書寫不便，由他人代填資料，最後簽章欄位也是本人簽名或蓋章。

李晏蓉說，民法規定「使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名」，可見文件可由他人填寫、本人簽名。聽聞市選委會要以前、後字跡不一做為判定不合格理由，更聲稱未回函便要直接剔除，實在感到荒唐不已。查對責任應由主管機關積極進行，而非消極要求人民回應，填寫連署書的動作已確實代表罷免意願。

李晏蓉指出，寄送查詢單給當事人並非先例，基市選委會偏偏做出「未回函就剔除」的全台首例，難道沒有居住在戶籍地，或是剛好暫時離開戶籍地的基隆人民，就要被剝奪罷免的權利？

基隆市長謝國樑面臨罷免考驗，連署人名冊由市選委會查對中。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑面臨罷免考驗，連署人名冊由市選委會查對中。聯合報系資料照片

公民團體 基市選委會 拆樑 罷免 謝國樑 連署書 選委會

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