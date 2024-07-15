新聞眼／大罷免前哨戰 白營左右結局

「立委大罷免」山雨欲來，基隆先因市長謝國樑罷免案連署，滿城風雨。立委罷免攸關國會生態重組，藍綠雙方都視罷謝一役為前哨戰，勝負至關重要，也為明年連環戰蓄積實力。國會三黨不過半，白營操作槓桿本小利大，自然也要計算利害關係。

罷謝案主事者強調是由公民團體發動，第二階段連署後期人數大躍進，達標送件。

國民黨陣營把矛頭指向民進黨人暗助在先，最後公然插手。基隆民進黨兩大實力派人物，黨秘書長林右昌和市議長童子瑋，異口同聲未介入。

基隆市選委會此刻正在查對連署人名冊，綠營力促投票成局，藍營也已在備戰。情勢演變至此，藍綠激辯連署角色，並非要追究立場，而是在為罷免案宣告成立後，布局催化支持者動能。

基市選委會須在八月十七日前完成連署人名冊查對作業，據以推算中選會若公告罷免案成立，應是在九月初到十月中辦理投票。

回顧基隆歷次選舉，一般認為選民結構藍大於綠。只是，檢視今年總統大選，藍綠白三足鼎立，分別拿下八萬四五○七票、七萬六○七九票和五萬八一九五票，鐵桿藍和死忠綠其實差距不到一萬票。罷免投票勝負除看藍綠動員成績，投白的五萬多人意向更是關鍵。

謝國樑向來與白營交好，副市長邱佩琳還是民眾黨員。罷謝一役，白營情義上應要挺謝，即便兩不相幫，其實也是助藍。