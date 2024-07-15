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罷免謝國樑連署查對標準 基市今研議

聯合報／ 記者邱瑞杰黃婉婷張睿廷林銘翰林海／連線報導
山海公民拆樑行動成員日前將罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，送交基隆市選委會查對。圖／聯合報系資料照片
山海公民拆樑行動成員日前將罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，送交基隆市選委會查對。圖／聯合報系資料照片

公民團體號召連署罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會收件後展開查對作業。中選會「指導」基市選委會兩人一組查對，若合格與否意見不一，須用雙掛號函問連署人，未回覆視為合格。基市選委會認為未回覆視為合格有疑慮，但也不會認定不合格，今天開會研議認定標準。

發動罷免的山海拆樑行動小組發言人李晏蓉說，選委會查對有爭議的連署人件，寄信查證時會寄到戶籍地，但當事人可能因住在他處等原因無法及時收到並回覆，此時主張認定合格或不合格，都會有人有意見。既然今天要討論供認定的具體事證，就等市選委會提出後再提出看法。

山海公民拆樑行動成員三月八日發動罷免謝國樑，第一階段提議通過後，五月十一日展開第二階段徵求連署作業，七月五日將連署人名冊送交市選委會時，因有正影本數量不符等問題未被受理，八日重新送件，選委會收件後，九日開始查對。

基市選委會表示，有五種情況的連署人應刪除，分別為非被罷免人原選舉區選舉人、在同一罷免案的提議人、姓名等個資書寫錯誤或不明、未經連署人簽名或蓋章、連署有偽造情事。其中是否為選舉區選舉人和個人資料，函請戶政機關查對。

中選會「指導」地方選委會之舉，被解讀是放寬標準，中選會昨澄清，過往辦理相關罷免案時，查核作業均採一致標準，未針對個案加嚴或放寬的情況。

此外，罷樑激化藍綠對立，民進黨遭指府院黨大軍壓境，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌澄清，此次公民行動自發性、自主性非常強，民進黨從頭到尾沒有介入。國民黨立委林德福批評，罷樑案從官員至民間團體皆可見民進黨影子，林右昌簡直是一派胡言；國民黨立法院黨團已達成共識，絕不讓民進黨成功「惡罷」。

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