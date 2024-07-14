挨批放寬拆樑連署合格認定 中選會澄清：標準皆一致

公民團體號召罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會日前展開連署書查對作業，卻爆出中選會「指導」地方選委會兩人一組查對，若認定合格與否意見不同，須用雙掛號函問連署人，若未回覆即視為合格，被解讀是放寬標準，中選會澄清，過往辦理相關罷免案時，查核作業均採一致標準，未針對個案加嚴或放寬的情況。

山海公民拆樑行動成員3月8日發動罷免謝國樑，第1階段提議通過後，5月11日展開第2階段徵求連署作業，7月5日將連署人名冊送交市選委會時，因有正影本數量不符等問題未被受理，8日重新送件，選委會收件後，9日開始查對。

不過，中選會指合格認定有疑慮連署人，寄發雙掛號信通知，若未收到當事人回覆視為合格，基市選委會認為並不合理，明天將開會討論認定方式，研商如果當事人如果未回覆，是否應依綜合事實認定。

中選會列舉諸多函釋指出，有關公職人員罷免案提議人及連署人名冊查詢未得當事人回復的後續處理，都要求「主辦選舉委員會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，尚不得僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由。」

中選會強調，無論是近年的高雄市長罷免案、中二選區立委罷免案、花蓮縣富里鄉長罷免案、台東縣成功鎮長罷免案、基隆市長罷免案等等，中選會與各地選委會皆無差別待遇，就是依法辦理，從未對特定罷免案的查對標準有所加嚴或放寬，標準皆屬一致。