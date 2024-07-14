罷免查對與中選會看法不一 基市7/15開會認定

基隆市選委會展開查對罷免市長謝國樑連署人名冊，查對時若有歧見，得寄送查詢單給當事人，中選會認為不得僅因當事人未回覆逕予刪除。但市選會主張應刪除，明天開會認定標準。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本和影本各1份，市選委會依法9日起展開查對作業。

對於中選會提出30天內完成查對連署人名冊，基隆市選委會總幹事張淵翔今天表示，市選委會認為窒礙難行，經開會後將依法在40天內完成，也就是在8日17日前完成查對作業。

此外，張淵翔指出，查對分為市選委會及戶政機關2個工作小組，市選會以2人為1組，針對若有連署人為同一罷免案的提議人、連署人未經簽名或蓋章、連署有偽造情事，將予以刪除，若查對2人無法認定或有歧見，依法得郵寄查詢單予當事人。

張淵翔說，中央選舉委員會來函，提及如發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造情事，得寄送查詢單予當事人，尚不得僅因當事人未回覆，或未於期限內回覆查詢單，逕予刪除，主辦單位應依「綜合其他事實」予以認定。

不過，市選會主張當事人若未回覆，應予以刪除，張淵翔表示，針對「綜合其他事實」，例如，市選委會以限時掛號附回郵寄給當事人，但當事人拒領、逾期招領或查無此人，或回郵查詢單未簽名、逾期等情形，明天將開會認定是否予以刪除。