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沒退讓空間…藍打政績牌 固樑須轉熱戰

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪游明煌邱瑞杰／連線報導
國民黨基隆市黨部昨天舉行「守護基隆、守護國會反惡罷挺善樑」宣講活動，基隆市長謝國樑（左）與支持者握手致意。記者許正宏／攝影
國民黨基隆市黨部昨天舉行「守護基隆、守護國會反惡罷挺善樑」宣講活動，基隆市長謝國樑（左）與支持者握手致意。記者許正宏／攝影

罷免基隆市長謝國樑行動來勢洶洶，藍軍由冷戰轉熱戰，黨中央、戰鬥藍等各路人馬展開「固樑大作戰」，隨著鄭文燦涉貪案爆發，藍營士氣上揚，謝國樑團隊主打施政成績單正面迎戰。

賴清德是否為罷免案而來？謝國樑表示，賴上任後第一次到基隆上香送匾，這部分不多臆測。

藍營人士指出，謝國樑團隊原本將罷免戰定調為「冷戰」，盡量冷處理罷免案，降低外界對謝國樑的仇恨值，黨中央尊重；但現已完成第二階段連署、第三階段罷免投票箭在弦上，整體戰略必須轉成「熱戰」，號召藍營基本盤與中間選民出來投不同意票，以壓制支持罷免的同意票。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，謝國樑和黨中央有高度討論，已定調全面熱戰。國民黨基隆立委林沛祥說，這場罷免就是仇恨動員的選舉，某種程度是政治霸凌文化，國民黨沒有退讓的空間，一定要號召支持者出來投票。

外地人前進基隆情義相挺謝國樑，但藍營地方人士分析，基隆罷免案整體來說外熱內冷，許多基隆人只關心在地生活有沒有改變，不知道罷免在吵什麼，現在進入熱戰，以基隆「藍大綠小」生態，要催出藍軍基本盤並非難事，能否影響中間選民、基隆通勤族等出門投票是關鍵。

據了解，白營目前有民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳、政策推廣大使楊寶楨在基隆，算是某種意義暗挺。藍營人士說，白營現在不要有動作就是幫謝國樑大忙，但未來白營動向仍是關鍵。

凌濤 林沛祥 楊寶楨 罷免 謝國樑 賴清德 通勤族 邱佩琳 鄭文燦

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