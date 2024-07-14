鄭文燦涉貪震撼…賴總統直球對決 拆樑加大力道

民間團體發起罷免基隆市長謝國樑行動進入連署查對階段，但近日海基會前董事長鄭文燦涉貪案震撼全國，已為罷樑增添變數，多數民眾也認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感。民進黨人士不諱言，在綜合權衡下，民進黨將加重在基隆「拆樑」力道，盼轉移鄭文燦案焦點。

賴清德總統昨赴基隆慶安宮參香，引發「主帥親征」為罷樑案加大火力的聯想，也讓黨政機器隱形角色，逐漸浮出檯面。雖然民進黨基隆市黨部主委林明智消毒澄清賴清德到基隆贈匾參香與罷免無關，但在地人士明顯感受，近期民進黨對基隆關注度提高，現在連總統都來了。

慶安宮也與賴清德親姪基隆市議長童子瑋家族有關，童子瑋已被藍營鎖定是下個罷免目標。綠營在地人士認為，賴清德在這個時間點前去基隆，如同主帥親征、直球對決，讓地方為之振奮。

此外，中選會主委李進勇前日赴基隆市選委會視察，要求縮短查對時間卅天內完成。謝國樑陣營人士質疑，法定查對時間就是四十天內完成，中選會不尋常的介入，不免令人質疑，除了要避免罷樑案拖久了降溫，更可能要轉移鄭文燦案的焦點。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反批，國民黨才是要藉由政治力干預司法調查，炒作鄭文燦案，來轉移謝國樑罷免案焦點，自以為撿到槍，拿司法個案作政治攻擊，民進黨不會這樣做。