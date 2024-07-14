賴總統親征「拆樑」？ 藍批「惡罷」

國民黨基隆市黨部架起巨幅標語「民進黨選輸了！想重選！請投我們不同意」，反制罷樑。記者蘇健忠／攝影 罷免基隆市長謝國樑行動激化藍綠對立，國民黨總動員「反惡罷、挺善樑」，質疑民進黨動用國家機器罷樑，是為了轉移海基會前董事長鄭文燦涉貪案焦點。賴清德總統昨到基隆參香，引發「主帥親征」聯想，賴宣示掃黑肅貪不停止，國民黨秘書長黃健庭呼籲，如果要肅貪，就不要阻擋國會改革，讓立法院把雞蛋、疫苗等弊案調查清楚。

國民黨發起反罷免熱戰，黃健庭昨率黨籍立委宣講，基隆市黨部掛上「反惡罷、挺善樑」大型看板，訴求「民進黨選輸了想重選，我們不同意」，目標至少號召七萬六九七九名支持者投下反對票，誓言超越罷免門檻；同一時間，賴清德到基隆威海營區登艦慰問一三一艦隊官兵，接著赴慶安宮贈匾，與藍營喊話要罷免的民進黨議長童子瑋一同出席。

慶安宮主委童永是賴清德舅舅、童子瑋的祖父，賴致詞時表示，身為慶安宮信徒的一分子，舅舅常常勉勵他要努力，他很榮幸有機會親自送匾，彰顯媽祖娘娘的神威。賴清德說，他要再度向全國人民報告，他決心打擊黑、金、槍、毒，給社會安和樂利的生活空間，第一波掃黑已經抓二千五百人，查到七億多元，不會這樣就停止，會繼續做下去，他也很有決心要解決詐騙問題。

媒體詢問是否跟藍營罷免案正面對決？怎麼看鄭文燦被收押？賴清德未回應，直接走進香客大樓電梯。童子瑋說，賴總統來基隆跟謝國樑罷免案一點關係都沒有，賴總統當選後，阿公（童永）特別高興，就特別安排揭匾儀式。

國民黨全面回擊罷免行動，黃健庭說，這次罷免案荒謬、充滿惡意、毫無正當性，民進黨不只是轉移鄭文燦焦點，也是要用罷免案當作他們的遮羞布，想要掩蓋前任市長林右昌的更多弊端，如果賴清德真要肅貪，就讓立法院能夠真正有調查權、聽證權，把所有可能弊案如雞蛋、口罩、快篩、光電等，讓立法院都能查清楚才對。

至於中選會主委李進勇指導基隆市選委會縮短罷免案查對時間為卅天，引發爭議，行政院長卓榮泰昨天說，選舉、罷免是憲法保障國人參政權利，行政院完全尊重人民的選擇，中選會是獨立機關，歷次選舉或罷免進行當中，中選會跟地方選委會都保持密切關係，中選會負起責任，絕對不會去干涉選舉或罷免的結果。