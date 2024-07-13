賴總統訪基隆與副市長邱佩琳同桌餐敘 未提罷樑案

總統賴清德今天前往基隆勗勉海軍131艦隊、赴慶安宮參香揭匾，中午與基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋等人同桌餐敘。知情人士指出，會中所談話題都與民生、福國利民相關，完全未提及基隆市長謝國樑罷免案等議題。

總統賴清德上午前往基隆勗勉海軍131艦隊、再赴基隆慶安宮參香與揭匾，行程結束後，賴總統與高齡98歲的舅舅、慶安宮主委童永，基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋等人餐敘。

賴總統選前允諾贈予基隆慶安宮匾額，民進黨內人士表示，有心人士試圖將賴總統前往基隆慶安宮揭匾行程，跟罷免謝國樑一事惡意連結，但賴總統前往慶安宮是早就訂好的行程，反而是國民黨選在今天召開記者會，是否根本刻意為之，試圖升高衝突，其心可議。

知情人士表示，總統到基隆慶安宮參香、揭匾、會後餐敘等行程，邱佩琳全程陪同。在慶安宮參香時，賴總統致詞說，慶安宮是他非常熟悉的廟宇，今天致贈「安海福民」匾額，祈求國泰民安，也期許基隆成為台灣新國門。

知情人士說，餐敘時邱佩琳與賴總統同桌，話題包括經濟發展、招攬優秀人才、健康台灣等政策，皆是與民生、福國利民相關，完全未提及罷樑案相關議題。

公民團體推動連署罷免基隆市長謝國樑活動，基隆市選委會正在查對連署人資料。賴總統今天走訪基隆，國民黨基隆市黨部則舉辦「守護基隆守護國會反惡罷挺善樑」宣講活動，引發外界解讀。