李進勇昨赴基隆選委會 藍控國家隊介入罷樑

基隆市長謝國樑罷免案進入連署人名冊查對階段，中選會主委李進勇昨以慰勉同仁的名義赴基隆市選委會視察，要求縮短查對時間卅天內完成。國民黨立院黨團質疑李進勇把手伸進基隆選委會，國民黨立委許宇甄批評，李進勇組「罷免國家隊」強勢介入基隆罷免案。李進勇強調，基隆市選委會辦理選務要服從中選會的指揮監督，負責任的選務機關，要盡速依法公平地把選務辦好，盡早結束地方的政治風暴。

根據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第十二條，縣市長罷免應於四十日內查對完畢。中選會日前開會決議，要求基隆市選委會卅天內查對完畢。基隆市選委會表達窒礙難行，指限縮作業天數，恐力有未逮，中選會仍要求配合辦理。

30天查對名冊 基市選委會「壓力很大」

李進勇昨到基隆市選委會視察並閉門座談，要求卅天內完成名冊查對，並稱指導是責任，沒做是廢弛職務，他要求盡速在卅天內完成，如有人力不足，中選會責無旁貸，隨時提供人力支援。昨座談會中同意增加一名常監人員，減緩人力壓力。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，基隆人力不如六都，將依選罷法規定四十天來完成，要縮短為卅天，「壓力很大」，仍堅持四十天完成。

許宇甄質疑，李進勇以上欺下、行政指導，強行干預基隆罷免案，不顧地方選務人力，直接沒收十日，不顧行政中立原則，直接將中選會變成罷免國家隊總部，民進黨、賴清德總統、李進勇為基隆罷免案，無所不用其極，將基隆罷免案當作全國大罷免暖身賽，以國家機器操弄罷免，借罷免之名沒收民主、沒收選舉。

中選會表示，中選會所屬各地選委會依法受中選會指揮監督，中選會前往地方視察或慰問選務同仁亦為行之有年做法，不因個案而有差別待遇，中選會就罷免案對基隆市選委會所為指揮監督與行政指導，均屬於法定職責，外界指稱中選會干涉罷免案，顯是對於既有法律規定及選務一體機關運作欠缺瞭解。

基隆市長謝國樑。記者林俊良／攝影

地方耳語 指賴總統今赴基隆助攻罷樑

另外，賴清德總統今將赴基隆慶安宮參香，慶安宮主委童永是賴清德舅舅，童永的孫子是議長童子瑋，曾被國民黨點名要罷免，反制謝國樑罷免案，基隆在地耳語四起，指賴清德今赴基隆是「主帥親征」助攻罷樑。童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排的行程，和罷免案無關。民進黨基隆市黨部主委林明智說，賴清德當選時就允諾贈匾，與罷免無關。

謝國樑表示，賴總統上任後第一次到基隆慶安宮，他也有受邀，但同時間有活動無法參加，昨天已打電話向府方說明。針對李進勇到基隆選委會被質疑是下指導棋，謝國樑說，希望地方選委會及中央選委會都依選罷法規定，作為依法行政基礎，所有的裁示指導都要基於法律授權，指導地方選務還是要依法行政。