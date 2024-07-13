學者：李進勇視察時機不對 中選會自砸招牌

基隆市長謝國樑罷免案進入連署名冊查對作業階段，中選會主委李進勇昨赴基隆市選委會視察，藍營批評中選會公然介入罷免案。學者指出，地方選委會處理這類行政程序很有經驗，中央選委會此時視察反而增加地方壓力，且恐難避免瓜田李下之嫌。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇說，罷免連署查對有既定程序和標準，「這純粹屬於行政程序層面的事務工作」，地方選委會其實已經有豐富經驗，不需再有什麼特別指導或介入，李進勇在這個時間去視察，反而是造成地方的壓力。

淡江大學國際事務學院院長包正豪表示，中選會主委視察地方選委會固然理所當然，「但問題在時機點」，謝國樑罷免案選舉人名冊已進入查對階段，李進勇去視察實際上並不能做什麼，反而讓基隆選務造成困擾，尤其認定過程無論寬鬆或嚴格，一定會有一方質疑，李進勇身為主委，卻在這個時間點去視察，就算什麼都沒做，都難以避免瓜田李下之嫌，是讓自己陷入爭議，更是砸了中選會的招牌。