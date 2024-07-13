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國民黨啟動「固樑」 催高不同意票
罷樑公民團體「山海公民拆樑行動」第二階段連署書送交基隆市選委會後，正在規畫宣講活動，要讓市民了解罷免理由，並催出第三階段投「同意」罷免的人數；國民黨中央到地方全力「固樑」，每周都有人到基隆助講，拉高「不同意票」為主軸，藍白陣營的人都會現身。
像昨天晚上，謝國樑宴請雙北藍營議員以及名嘴，大約十多人，國民黨秘書長黃健庭也是座上賓，並啟動反罷免的「固樑」行動。謝國樑指出，感謝黨內同志幫他說話，要表達感謝，順便也把市府真實的資訊跟他們分享，不會讓假訊息充斥。
拆樑小組發言人李晏蓉表示，正規畫宣講活動讓市民了解罷免理由，準備衝刺第三階段的罷免投票人數，各種方式正在規畫中。罷樑希望可拉高投票率，投票率愈高，罷免案過的機會就愈大。大約一個多月的審查期，會繼續收連署書到五萬分，作為未來如需補件數量。
國民黨中央先前開嗆，鎖定綠議長童子瑋等五名助長連署的議員罷免，何時啟動已箭在弦上。藍營表示，罷綠議員的作業都已在準備，但最後要不要發動、何時發動，還要看第二階段最後查對結果。
謝國樑近日全力拚市政，宣傳亮點市政建設，也在臉書大打市政成績單，如行人友善空間、騎樓整平計畫等。團隊也在網路社群回應不實指控及宣傳謝政績，基隆社群也成為罷樑、固樑的網路戰場。
國民黨陣營評估，基隆藍綠比為六比四，但從連署人數逾四萬分的情況分析，確有部分中間選民及年輕票流失，未來將以催出不同意票為主，守住基本盤才能穩住軍心。
對於如何因應罷樑？謝國樑昨指出，大家了解目前的情況，將是明年局勢改變的關鍵點，以後每個周末都有各類政黨人士來基隆助講。
民進黨基隆市黨部表示，民進黨目前不介入，但隨著情勢發展，地方也會調整，如果確定罷免案正式成案要投票，將重啟策略因應。
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