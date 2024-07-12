促基隆選委會30天完成罷樑案查對 中選會：人力不足可支援

中選會今天說，為慰問基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作辛勞，中選會主委李進勇前往慰勞，勉勵應依法完成查對工作。如有人力不足，中選會可協助調度人力支援。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，為慰問基隆市選舉委員會辦理基隆市第19屆市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作辛勞，李進勇及中選會副主委陳朝建率相關業務人員到基隆市選委會，勉勵應盡速確實完成查對工作，並與基隆市選委會交換意見。

中選會說，李進勇特別感謝各界對謝國樑罷免案選務工作的關心跟指教，並指出依直轄市、縣市選舉委員會組織準則第1條規定，中選會為辦理選舉業務，在直轄市、縣市設選舉委員會；依公職人員選舉罷免法第7條規定，立委、直轄市議員、直轄市長、縣市議員及縣市長選舉、罷免，由中選會主管，並指揮、監督直轄市、縣市選委會辦理。

中選會表示，因此中選會所屬各地選委會，依法受中選會指揮監督，猶如直轄市、縣市選舉委員會辦理其主管選舉罷免事務，也受中選會監督，都是公職選罷法第7條所明載。

中選會說，中央與地方選委會選務一體，地方選委會主任委員與總幹事，雖由地方政府正副首長或秘書長及民政處正副處長依法兼任，但在辦理選舉、罷免事務，依法是由中選會指揮監督。

中選會指出，李進勇特別勉勵兼任基隆市選委會主委的基隆市政府秘書長與各專兼任人員，務必做到選務中立、行政中立，尊重民主並遵守法令規定辦理選務。

中選會說，就本件罷免案，對於基隆市選委會的指揮監督與行政指導，都屬法定職責，外界指中選會干涉、介入謝國樑罷免案，顯然是對既有法律規定及選務一體的機關運作欠缺瞭解；從中選會成立以來，視察地方選務辦理，已行之有年。

中選會指出，縣市長罷免案難免對地方政情造成衝擊，但選務機關的角色就是依法辦理，並應遵守公職選罷法、行政中立法等相關規定。

中選會說，以高雄市長韓國瑜罷免案為例，連署人名冊超過40萬人，高雄市選委會在30天完成查對工作；台中市立委陳柏惟罷免案及台北市立委林昶佐罷免案，連署人名冊都是3萬多人，台中市、台北市選委會在20多天就查對完竣。

中選會表示，基隆市選委會辦理連署人名冊4萬多人的查對，會依法循例盡速完成查對工作，如基隆市選委會有人力不足情形，中選會也可協助調度人力支援。