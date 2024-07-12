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藍批李進勇赴基市選委會違法 中選會：視察行之有年

中央社／ 台北12日電

中選會主委李進勇今天下午將前往基隆市選委會舉行座談，了解罷免案連署人名冊查對作業情形，遭國民黨立法院黨團質疑為基隆市長謝國樑罷免案「下指導棋」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，李進勇作法非常不可取，也完全違法，呼籲李進勇把手拿開。

中選會副主委陳朝建接受中央社記者訪問時表示，中選會所屬各地選委會，依法是受中選會指揮監督，猶如直轄市、縣市選舉委員會辦理其主管選舉罷免事務，也受中選會的監督，都是公職選罷法第7條所明載。

陳朝建指出，中選會暨所屬各地選委會，依法律規定暨實務運作，向來是選務一體，且中選會前往地方視察或慰問選務人員也是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

國民黨團上午在立法院議場前，舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，對於媒體詢問，外傳基隆市長謝國樑今晚將宴請國民黨立委，傅崐萁予以否認，「沒有聽說這件事情。」

傅崐萁出示中選會給基隆市選委會的公文，內容提及，李進勇於12日下午2時「率相關業務人員至貴會慰勉同仁辛勞，並舉行座談了解罷免案連署人名冊查對作業情形」。

傅崐萁表示，基隆市選委會是獨立行使職權的機關，李進勇公然把手伸進基隆市選委會，要去下指導棋，而且直接指名要查罷免謝國樑的連署何時可以完成查核，針對個案直接介入下指導棋，此舉非常不可。

傅崐萁表示，林右昌身為執政黨秘書長，竟然在基隆推動罷免案，是否意味著民進黨要用中華民國政府各單位各部會資源下去施壓，讓基隆市民屈服，他相信基隆人是有骨氣，不會被民進黨壓迫而屈服，希望基隆人可以站出來，捍衛基隆人的尊嚴，不要被民進黨踐踏，呼籲李進勇懸崖勒馬，回頭是岸，把黑手拿開基隆，更不要試圖掌握這次罷免案。

中選會 傅崐萁 李進勇 罷免 謝國樑 選罷法

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