快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批中選會行政指導罷樑案 傅崐萁：國家已沒任何下限

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團舉行記者會，批中選會將黑手伸向基隆選委會，總召傅崐萁喊話賴清德總統，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家安定。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團舉行記者會，批中選會將黑手伸向基隆選委會，總召傅崐萁喊話賴清德總統，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家安定。記者屈彥辰／攝影

基隆市長謝國樑罷免案進入選舉人名冊查對作業階段，中選會主委李進勇今日下午將前往基隆選委會，了解相關查對作業。國民黨立法院黨團舉行記者會，批中選會將黑手伸向基隆選委會，總召傅崐萁喊話賴清德總統，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家安定。

傅崐萁說，希望讓國人安養生息，謝國樑被民進黨鋪天蓋地用國家資源罷免，這是很可恥的行為，與民有約就是4年要好好做，為地方貢獻。民進黨罷免謝國樑，賴清德總統的親侄子、基隆市議長童子瑋準備要接棒。謝國樑保衛基隆人的財產，OT案被基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌變成ROT案，圖利廠商，無經全民同意，也無經過合法的招標過程。

傅崐萁表示，基隆選委會是由各政黨黨派比例組成，獨立行使職權，中選會、李進勇公然將手伸進基隆選委會，今天下午要去下指導棋，要查罷免謝國樑的連署何時完成查核，針對個案直接介入。這個國家已經沒有任何的下限，沒有任何的避諱。

傅崐萁批，賴清德、李進勇行為非常不可取，林右昌是執政黨秘書長，竟直接在基隆推動罷免案，民進黨是否要用政府各單位資源施壓基隆市民屈服，這樣的行為完全違法，相信基隆人有骨氣，不會因民進黨壓迫而屈服，希望基隆人能站出來捍衛基隆人的尊嚴，不要被民進黨踐踏。呼籲李進勇懸崖勒馬。

傅崐萁強調，賴清德就是希望全國烽火連天、不得安寧，國會是民主殿堂，任何事情都可以討論，選罷法是否要繼續討論、是否要逕付二讀，這都可以公平公正公開進行，希望民進黨能一起進行理性、平和、務實的討論，這才是全民之福。他也喊話賴清德，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家能夠安定，讓政治能夠祥和，讓民眾能夠安居樂業。

國民黨團副書記長王鴻薇說，李進勇以為自己是皇帝，今天下午要率所有相關人員赴基隆，名為慰勞同仁，卻要舉行座談會，了解謝國樑罷免案連署人名冊查對作業情形，地方選舉或罷免應是由地方選舉委員會主持，有關於選舉人名冊的查對，本就是基隆市選委會的職權，請問李進勇下午跑到基隆市選委會要做什麼，要做行政指導嗎？根據相關的法規，所有的查核作業應是40天，但中選會逕行改變規定，縮小為30天，這都是違規干涉基隆選委會運作。

傅崐萁 基隆 童子瑋 罷免 謝國樑 選委會

延伸閱讀

鄭文燦涉貪遭押 蕭旭岑：賴清德一石三鳥、宣示兩岸路線

北北基桃首長同台固樑 拆樑小組：謝的問題在施政缺失

影／北台四縣市首長齊聚 蔣萬安：謝國樑有需要很願意支持

蔣、侯、張力挺 謝國樑：基北北桃未來共同做出更好的施政

相關新聞

宴請雙北民代吹響「反罷免」號角 謝國樑證實：以後每周有人來幫忙

繼台北、新北、桃園3市長昨天同台幫基隆市長謝國樑「固樑」後，據傳今晚謝國樑要在台北宴請民代、名嘴，吹起藍營反罷免「固樑」...

藍稱挺吳秉叡選罷法提案 吳思瑤：惡意栽贓

國民黨立法院黨團有意今天將選罷法部分條文修正草案逕付二讀，並宣稱是採用民進黨立委吳秉叡提案版本。民進黨團總召柯建銘批評亂...

傳藍擬將選罷法抽出逕付二讀 麥玉珍支持但反對調高門檻

立法院內政委員會日前為了審查「公職人員選舉罷免法」多次爆發朝野衝突，傳國民黨將在今天院會上力拚「選罷法」抽出逕付二讀。民...

批中選會行政指導罷樑案 傅崐萁：國家已沒任何下限

基隆市長謝國樑罷免案進入選舉人名冊查對作業階段，中選會主委李進勇今日下午將前往基隆選委會，了解相關查對作業。國民黨立法院...

藍擬將選罷法抽出逕付二讀 朝野諜對諜議場內異常冷清

國民黨立委許宇甄提案修選罷法部分條文草案，民進黨立法院黨團質疑提高罷免門檻沒收人民罷免權，兩度在立法院內政委員會杯葛議事...

「拆樑」延燒 北北桃藍軍3市長「固樑」

基隆市長謝國樑深陷「拆樑」罷免危機，昨與雙北、桃園市長蔣萬安、侯友宜和張善政同框出席減碳活動，三人齊聲「固樑」，力挺意味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。