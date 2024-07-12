批中選會行政指導罷樑案 傅崐萁：國家已沒任何下限

基隆市長謝國樑罷免案進入選舉人名冊查對作業階段，中選會主委李進勇今日下午將前往基隆選委會，了解相關查對作業。國民黨立法院黨團舉行記者會，批中選會將黑手伸向基隆選委會，總召傅崐萁喊話賴清德總統，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家安定。

傅崐萁說，希望讓國人安養生息，謝國樑被民進黨鋪天蓋地用國家資源罷免，這是很可恥的行為，與民有約就是4年要好好做，為地方貢獻。民進黨罷免謝國樑，賴清德總統的親侄子、基隆市議長童子瑋準備要接棒。謝國樑保衛基隆人的財產，OT案被基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌變成ROT案，圖利廠商，無經全民同意，也無經過合法的招標過程。

傅崐萁表示，基隆選委會是由各政黨黨派比例組成，獨立行使職權，中選會、李進勇公然將手伸進基隆選委會，今天下午要去下指導棋，要查罷免謝國樑的連署何時完成查核，針對個案直接介入。這個國家已經沒有任何的下限，沒有任何的避諱。

傅崐萁批，賴清德、李進勇行為非常不可取，林右昌是執政黨秘書長，竟直接在基隆推動罷免案，民進黨是否要用政府各單位資源施壓基隆市民屈服，這樣的行為完全違法，相信基隆人有骨氣，不會因民進黨壓迫而屈服，希望基隆人能站出來捍衛基隆人的尊嚴，不要被民進黨踐踏。呼籲李進勇懸崖勒馬。

傅崐萁強調，賴清德就是希望全國烽火連天、不得安寧，國會是民主殿堂，任何事情都可以討論，選罷法是否要繼續討論、是否要逕付二讀，這都可以公平公正公開進行，希望民進黨能一起進行理性、平和、務實的討論，這才是全民之福。他也喊話賴清德，所有的政治司法迫害、所有的罷免希望到此為止，讓國家能夠安定，讓政治能夠祥和，讓民眾能夠安居樂業。

國民黨團副書記長王鴻薇說，李進勇以為自己是皇帝，今天下午要率所有相關人員赴基隆，名為慰勞同仁，卻要舉行座談會，了解謝國樑罷免案連署人名冊查對作業情形，地方選舉或罷免應是由地方選舉委員會主持，有關於選舉人名冊的查對，本就是基隆市選委會的職權，請問李進勇下午跑到基隆市選委會要做什麼，要做行政指導嗎？根據相關的法規，所有的查核作業應是40天，但中選會逕行改變規定，縮小為30天，這都是違規干涉基隆選委會運作。