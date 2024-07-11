憲法法庭表現遭指被KO 黃國昌：可看出大法官特定立場

外界認為民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天在憲法法庭表現不佳，他今天感嘆，若主辦、協辦的裁判都是同一邊時，當然覺得疲憊，但他就是在工作崗位做該做的事，若有看完全程的人，可清楚看出大法官的特定立場。

憲法法庭昨天召開國會職權修法暫時處分案準備程序庭，黃國昌以立法院代表身分出席，期間與大法官言語交鋒，但外界認為黃國昌表現不佳，被大法官「KO」。

黃國昌今天上午受訪表示，關於昨天憲法法庭聽取意見的程序，他相信明眼人看了都知道是否遵守正當法律程序，若主辦、協辦的裁判都是同一邊時，當然會覺得疲憊，但他就是在自己的工作崗位上做該做的事。

黃國昌表示，大法官尤伯祥發問的時間比給他們回答問題的時間還長，問一連串問題，他是很負責回答問題，但最後被限制回答時間，那也沒辦法，只能依照審判長指示，事後以書面補充。

外界質疑黃國昌在憲法法庭滑平板看直播留言，他回應，他只是關心有多少人在看憲法法庭直播，而且當時剛好是聲請方在憲法法庭公開造謠，他真的有點聽不下去，因此才利用空檔看憲法法庭直播有多少人關心。

對於外界認為昨天表現是被憲法法庭「KO」，黃國昌表示，每個人都有自己的觀察，他尊重這樣的說法，但實際的現場狀況，若有看完全程的人，可清楚看出來哪些是造謠，哪些是大法官的特定立場。

此外，黃國昌昨天在質詢時爆料，指府院曾處理目前已被羈押廖俊松陳情案，但總統府回應，各界建言皆依規定與程序辦理並函轉相關單位，行之有年，無任何不法。

對此，黃國昌今天表示，從總統府、行政院回應，可清楚看到他說的都是事實，現在只能用抽象、空洞形容詞描繪，完全不敢正面回答問題，「一般老百姓哪裡可能有這樣待遇？」