快訊

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

憲法法庭表現遭指被KO 黃國昌：可看出大法官特定立場

中央社／ 台北11日電
民眾黨立委黃國昌11日在立法院接受媒體聯訪，回應時事議題。中央社
民眾黨立委黃國昌11日在立法院接受媒體聯訪，回應時事議題。中央社

外界認為民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天在憲法法庭表現不佳，他今天感嘆，若主辦、協辦的裁判都是同一邊時，當然覺得疲憊，但他就是在工作崗位做該做的事，若有看完全程的人，可清楚看出大法官的特定立場。

憲法法庭昨天召開國會職權修法暫時處分案準備程序庭，黃國昌以立法院代表身分出席，期間與大法官言語交鋒，但外界認為黃國昌表現不佳，被大法官「KO」。

黃國昌今天上午受訪表示，關於昨天憲法法庭聽取意見的程序，他相信明眼人看了都知道是否遵守正當法律程序，若主辦、協辦的裁判都是同一邊時，當然會覺得疲憊，但他就是在自己的工作崗位上做該做的事。

黃國昌表示，大法官尤伯祥發問的時間比給他們回答問題的時間還長，問一連串問題，他是很負責回答問題，但最後被限制回答時間，那也沒辦法，只能依照審判長指示，事後以書面補充。

外界質疑黃國昌在憲法法庭滑平板看直播留言，他回應，他只是關心有多少人在看憲法法庭直播，而且當時剛好是聲請方在憲法法庭公開造謠，他真的有點聽不下去，因此才利用空檔看憲法法庭直播有多少人關心。

對於外界認為昨天表現是被憲法法庭「KO」，黃國昌表示，每個人都有自己的觀察，他尊重這樣的說法，但實際的現場狀況，若有看完全程的人，可清楚看出來哪些是造謠，哪些是大法官的特定立場。

此外，黃國昌昨天在質詢時爆料，指府院曾處理目前已被羈押廖俊松陳情案，但總統府回應，各界建言皆依規定與程序辦理並函轉相關單位，行之有年，無任何不法。

對此，黃國昌今天表示，從總統府、行政院回應，可清楚看到他說的都是事實，現在只能用抽象、空洞形容詞描繪，完全不敢正面回答問題，「一般老百姓哪裡可能有這樣待遇？」

大法官 憲法法庭 黃國昌

延伸閱讀

政院拿「埋水管」撇卓揆涉鄭文燦案 黃國昌：什麼鬼話都能講　

政院反駁黃國昌 秀昔日公文批：照此邏輯全是火速辦理

鄭文燦2度交保檢再抗告成功 黃國昌：絕不只1人涉案

國情報告即問即答？黃國昌：無此事

相關新聞

北北基桃首長同台固樑 拆樑小組：謝的問題在施政缺失

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政今天共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動時同台...

綠質疑周一選罷法修法程序瑕疵 藍白聯手確認議事錄

立法院內政委員會日前排審選罷法修正草案，民進黨團不滿提高罷免門檻占領主席台杯葛，內政委員會臨時更改會議室開會，民進黨團質...

蔣、侯、張力挺 謝國樑：基北北桃未來共同做出更好的施政

基隆市長謝國樑深陷「罷樑」風暴，今天謝國樑與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政同台出席基北北桃減碳存摺全民運...

罷免謝國樑若成案 多起東岸商場官司可能左右選民意向

基隆市長謝國樑的市長保衛戰有兩道關卡，首先看選委會查對結果，決定罷免案是否成立，倘若進入投票階段，再看選民同意或不同意罷...

批韓國瑜查黃捷不中立 民進黨團：把高雄私怨延續立院

民進黨立院黨團今天舉行記者會，批評立法院長韓國瑜主持議事不中立，除了選擇性辦案，還讓本該中立的議事人員，成了國民黨赴隨組...

藍再公布畫面 批民進黨立委集體犯案

民進黨立委黃捷前天凌晨帶人撬開立法院內政委員會會議室門鎖，立法院長韓國瑜下令徹查。國民黨立院黨團昨舉行記者會，再公布上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。