藍再公布畫面 批民進黨立委集體犯案

民進黨立委黃捷前天凌晨帶人撬開立法院內政委員會會議室門鎖，立法院長韓國瑜下令徹查。國民黨立院黨團昨舉行記者會，再公布上周四內政委員會之所以議事癱瘓，也是民進黨立委用類似方式打開會議室。國民黨團譴責民進黨團除黃捷被抓包當「破門賊」，更查到多位民進黨立委集體犯案、當家鬧事。

國民黨團表示，上周四早上六時左右開始，民進黨女立委先試圖拿鑰匙開門，民進黨立委鍾佳濱、沈發惠、蔡易餘多次試圖手抓門把破門，鍾佳濱還戴上手套以工具試圖破壞會議室窗戶；其間民進黨團總召柯建銘、立委莊瑞雄更違法在立法院會議室走廊抽菸。民進黨以王惠美為首的女立委們於上午六時廿七分以非法手段打開紅樓二○二會議室門鎖，占據會議室杯葛當日議事。