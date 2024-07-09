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被控非法進入委員會 綠：捍衛人民罷免權

中央社／ 台北9日電
國民黨立院黨團今公布7月4日民進黨強行進入委員會的錄影畫面，嚴厲譴責民進黨團這種宵小的行徑。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團今公布7月4日民進黨強行進入委員會的錄影畫面，嚴厲譴責民進黨團這種宵小的行徑。記者黃義書／攝影

國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，民進黨立委除8日外，4日也以不明手段，非法打開內政委員會大門，譴責這樣的宵小行徑。民進黨團書記長莊瑞雄說，國民黨完全是倒果為因，民進黨要捍衛人民的罷免權，反倒是國民黨要偷人民的罷免權。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長徐巧芯、國民黨立委陳玉珍等人，今天下午在立法院國民黨團召開記者會，公布立法院內監視器畫面，指控民進黨立委不只在8日破壞門鎖進入內政委員會，4日也以不明方式，搶在議事人員開門前進入委員會，嚴厲譴責這樣的宵小行徑。

林思銘指出，民進黨立委昨天以小偷行徑，破壞內政委員會的門鎖，強行進入會議室霸占主席台，阻撓議事正常進行。由於4日當天，民進黨立委也是霸占主席台，國民黨團調閱相關監視器畫面，發現民進黨立委在當天也是用非法手段，搶在議事人員開門前進入委員會。

林思銘表示，依規定各委員會會議室的鑰匙，只有議事人員及立法院行政人員才擁有，而委員會開會當天的上午7時，議事人員會打開會議室大門，立委沒有權力在議事人員開門前，擅自用各種手段破壞門鎖進入會議室。

林思銘指出，根據立法院4日的監視器畫面顯示，當天清晨5時45分，民進黨立委洪申翰率先抵達內政委員會外的走廊，6時許，民進黨團總召柯建銘抵達，其他民進黨立委也陸續抵達，開始試圖破壞會議室的門；6時20分許，民進黨立委鍾佳濱企圖破窗進入；6時27分許，民進黨立委王美惠等人，以不明方式將會議室的門打開，其餘民進黨立委魚貫而入。

林思銘表示，民進黨完全是以非法手段，搶在議事人員開門前進入會議室，霸占主席台，只為了沒收討論、沒收民主，民進黨這種宵小的行逕，必須受到全民最嚴厲的譴責，國民黨團也給予嚴厲的譴責。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪表示，國民黨團的說法完全是倒果為因，一來這不僅是議事攻防，各政黨常常在用，包括國民黨過去在院會霸占主席台的案例比比皆是，更沒有所謂的宵小問題。

莊瑞雄說，所謂的宵小是指去偷東西，試問民進黨偷了什麼，民進黨要捍衛人民的罷免權，反倒是國民黨要偷人民的罷免權。

國民黨 民進黨 立法院

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