新聞眼／暴力毀公物 挑戰法律紅線

立法院內政委員會昨日上演選罷法大戰第二回合。上周四民進黨立委被控搶議事錄、囚禁議事人員，昨天又被查出凌晨四時「撬開」會議室門鎖後搶下主席台。賴清德總統曾下令「表決不會贏，但論述不能輸」，民進黨大可冗長論述，逼迫國民黨退回法案，但一再用暴力、甚至破壞公物等行徑，已完全跨越「立委言論免責權」界線。

「立委言論免責權」源自英國，我國憲法第七十三條也給予立委享有言論免責權，明定「立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任」，讓立委為民喉舌、監督政府時可暢所欲言，不必受刑事及民事責任影響；但不代表立委做什麼事都可以拿到免死金牌，例如肢體衝突、破壞公物等，都超越免責範圍，挑戰法律紅線。

台灣國會問政文化特殊，少數政黨面對無法抵擋的法案，動輒霸占主席台、夜宿議場、肢體衝突等已成為國會常態。而在新國會三黨不過半生態下，更是變本加厲；朝野在審議國會改革法案時，不只大打出手，甚至連立法院長韓國瑜都在議場後台被團團包圍，猶如國會鬧劇。

過去立委發生肢體衝突，仍會堅守「不影響議事人員」的紅線。但本屆國會最要不得的是，院會討論國會改革法案時，曾爆發民進黨立委郭國文搶立法院秘書長周萬來文件，上周審查選罷法更再度出現不讓議事人員離開會議室，以及多名民進黨召委不主持議事、大唱空城計等，如今民進黨立委黃捷被爆拂曉帶助理「撬開」會議室大門，更形脫序。

黃捷若真是拿工具撬開會議室，不只違反立委行為法，更帶頭示範「毀損公物罪」，無疑超越免責範圍，連立法院長韓國瑜也認為此事嚴重。立院既然要調查，就該明確畫出議事攻防紅線，否則國會尊嚴只會蕩然無存。