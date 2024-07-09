罷樑查對 基隆選委會堅持40天

公民團體「山海公民拆樑行動」昨再度送件，將罷免基隆市長謝國樑連署文件送交基隆市選委會，共送出4萬3138份，市選委會今起展開連署人查對作業。至於中選會發文要求基隆市選委會提前在30天內完成審查，市選委會總幹事張淵翔說，仍照選罷法規定的40天，不受中選會「指導」。

山海公民拆樑行動成員5月11日展開第2階段徵求連署，7月5日將連署資料送交市選委會，但因有正影本數量不符等問題未被受理，公民團體補正後昨重新送件。發言人李晏蓉說，連署門檻是3萬792份，昨送出4萬3138份，有信心能成案。

兼任基市選委會總幹事的民政處長張淵翔說，中選會要求市選委會30天完成查對，市選委會昨開會，考量查對份數逾4萬，中選會要求2人1組查對，且連署書認定有疑慮要郵寄連署人確認，決定不受中選會「指導」，查對仍照選罷法規定40天。

張淵翔說，中選會先前開協調會提出查對時間縮減為30天，市選委會當場表示窒礙難行，中選會會後函文及紀錄仍寫30天。市選委會昨開會後，決定按選罷法規定查對40天，接受各界「調查」或行政訴願、訴訟檢驗。

公民團體昨再次送件，謝國樑仍專心市政工作，不表示意見，避免激化對立。謝國樑昨到深美國小參加「信義有愛」籃球賽，也到台2線北寧路潮境路段，查看邊坡修復工程進度。

民進黨基隆市議員張之豪指謝國樑是基督徒，當市長後不參加地方宮廟活動，近日市府辦北港朝天宮進香，謝有進廟拜拜，「可以看出謝國樑有多麼著急」。

市府發言人呂謦煒說，謝國樑雖是基督徒，但對各宗教信仰活動都很尊重，去年雞籠中元祭，也有邀新北市長侯友宜出席，並非如張之豪所言，完全沒參加非基督教活動，也與罷免案無關。