遭控開鎖闖會議室 黃捷見「韓國瑜喊查」怒了：國民黨踹斷門栓不用查？
國民黨團指控民進黨立委黃捷破壞、撬開會議室大門，立法院長韓國瑜今天表示，正在調查。黃捷回應說，根本沒有任何外來鎖匠，韓國瑜該查的是，國民黨為何違法更改會議室，甚至還踹斷門栓、破壞公物，黑箱護航選罷法。
立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，民進黨立委清晨5時30分就發布甲級動員搶占主席台，藍綠立委一早爆發推擠衝突。國民黨立法院黨團公布立院內監視器畫面，指控黃捷與助理在清晨撬開內政委員會會議室的大門，進入會議室。
韓國瑜下午主持朝野黨團協商時表示，現在正在查開鎖的人是院本部、立委的秘書、還是外來的人，中間有很大區別，容許給院方一點時間，查完後會跟朝野報告，如果是外來的人，這是非常嚴重。
對此，黃捷在社群平台Threads發文指出，「請問韓院長，我4點多早起上班，嚴重在哪？有比你打阿扁嚴重嗎？你以前多少暴力行徑，甚至睡到中午才上班，才是劣跡斑斑、非常嚴重」。
黃捷說，她早已澄清，根本沒有任何外來鎖匠，韓國瑜請別再夢遊。與其花力氣針對她，韓國瑜該查的是，國民黨為何綁架議事人員、違法更改會議室，甚至國民黨還踹斷門栓、破壞公物，都不用查嗎，國民黨才是雞鳴狗盜、黑箱護航選罷法。
黃捷表示，她提醒過韓國瑜很多次，不要把自己做小、當國民黨團總召傅崐萁的「細漢仔」，請做個盡責的立法院長，主持議事應秉持客觀中立。
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