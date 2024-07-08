藍營曝她開內委會門鎖畫面！韓國瑜喊調查中 黃捷怒回：韓院長請別再夢遊

國民黨團指控民進黨立委黃捷破壞、撬開內政委員會大門。立法院長韓國瑜今天表示，正在調查，查完之後會向朝野報告，如果開鎖的是外來的人，非常嚴重。黃捷則說，根本沒有任何外來鎖匠，國民黨才是雞鳴狗盜、黑箱護航選罷法。

立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，民進黨立委清晨5時30分就發布甲級動員搶占主席台，藍綠立委一早爆發推擠衝突。國民黨立法院黨團公布立法院內監視器畫面，指控黃捷與助理在清晨撬開內政委員會的大門，進入會議室中。

韓國瑜今天下午主持朝野黨團協商，國民黨團書記長洪孟楷指出，今天上午立法院發生民進黨立委直接破壞門鎖，進入委員會會議室的情況。過去第10屆，立法院朝野黨團協商結論，為求公平一致原則，議場在上午7時只開放左前門，委員會是否也應有一致規定。

洪孟楷表示，委員會也應該更換更好的鎖，不可以讓任何宵小、立委破壞門鎖就可以直接進入，請院長、秘書長研擬防制作為，並強烈譴責民進黨團用非法手段破壞門鎖行為，身為立委應當以身作則。

韓國瑜則表示，現在正在查，開鎖的人是院本部、立委的秘書、還是外來的人，中間有很大區別，容許給院方一點時間，查完之後會跟朝野報告，如果是外來的人，這是非常嚴重。

對此，黃捷在社群平台Threads發文指出，「請問韓院長，我4點多早起上班，嚴重在哪？有比你打阿扁嚴重嗎？你以前多少暴力行徑，甚至睡到中午才上班，才是劣跡斑斑、非常嚴重」。

黃捷說，她早已澄清，根本沒有任何外來鎖匠，韓國瑜請別再夢遊。與其花力氣針對她，韓國瑜該查的是，國民黨為何綁架議事人員、違法更改會議室，甚至國民黨還踹斷門栓、破壞公物，都不用查嗎，國民黨才是雞鳴狗盜、黑箱護航選罷法。

黃捷表示，她提醒過韓國瑜很多次，不要把自己做小、當國民黨團總召傅崐萁的「細漢仔」，請做個盡責的立法院長，主持議事應秉持客觀中立。