為抵制內政委員會缺席…立院朝野協商綠營沒出現 藍白齊批浪費時間

民進黨不只抵制內政委員會，還不出席朝野協商！立法院原定下午三點召開朝野協商，討論《電業法》、《打詐專法》、《通傳會組織法》與考試院人事提名的協商，但民進黨團因為抵制內政委員會所以拒不出席，引發國民黨立院總召傅崐萁不滿。立法院長韓國瑜宣布，隔天9點半再進行協商。

再忙都應該來協商

立法院8日由院長韓國瑜召集朝野協商，但民進黨立院黨團因為在內政委員會抵制選罷法，黨團幹部包括總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長莊瑞雄都未出席朝野協商，韓國瑜先請傅崐萁發言，傅崐萁不滿指出，朝野協商是國會最高決策會議，民進黨已經讓國會亂了一天，是覺得立法院不重要嗎？

民眾黨立院總召黃國昌說，對於立法院的協商通知向來都很尊重，且之前立法院通過決議要凍漲電價，所以才排《電業法》協商，但民進黨卻不願參加，若不願朝野協商，12日院會時就會依法表決。

將調查「誰」撬門

國民黨立院黨團書記長洪孟楷不滿強調，原本朝野協商是2點半，在民進黨要求下才改到3點，但民進黨又不出現，此次朝野協商要討論《電業法》、《打詐專法》、《通傳會組織法》與考試院人事提名等事情，難道不是經濟民生重要法案？過去民進黨說「沒有討論，沒有民主」，如今看來卻是自打臉。

隨後，傅崐萁與洪孟楷都抱怨，民進黨有立委早上偷偷摸摸到委員會開門，藍綠都是6點甲級動員，但他們到會議室才發現居然有民進黨立委已經先進去了，無論是請鎖匠幫忙，還是自己把門撬開，都是前所未有的狀況，盼韓國瑜儘速調查，韓國瑜也回應說，此事相當嚴重，未來等調查完畢會跟朝野公告。

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