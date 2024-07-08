黨團協商NO SHOW挨轟 吳思瑤還原「早表達無法出席」：為攻防選罷法

立法院長韓國瑜今天下午主持黨團協商，民進黨團未出席因此改期，國民黨團表達抗議。民進黨團幹事長吳思瑤還原情況，指5日已向韓國瑜表達，今天立法院內政委員會要審選罷法，大家會在委員會攻防，希望改時間，韓國瑜今天也說改明天協商。

韓國瑜今天下午主持黨團協商，研商電業法第49條條文修正草案、考試院人事同意權案相關事宜、「打詐四法」等案。

會議開始時，韓國瑜說，民進黨立法院黨團通知無法參加今天的協商，希望延期，因此今天的朝野協商無法進行，他再次協調，希望明天上午9時30分準時召開。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民進黨團眼裡沒有國會，朝野協商不來，國民黨團要表示抗議。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨團要表達最沉重的抗議，民進黨團說不來就不來，難道民進黨團認為「打詐四法」等法案不重要嗎，根本沒有把公務員、立法院長跟其他黨團放在眼裡。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團對於韓國瑜發出的協商通知，向來都很尊重，再忙也會盡量排出時間，派代表參與朝野協商。

吳思瑤受訪表示，韓國瑜5日主持朝野協商，會議快結束時，有宣達今天下午要協商，但她與民進黨團總召柯建銘當場表達，今天立法院內政委員會要審選罷法，大家會在委員會攻防，因此今天下午的協商無法配合，要改時間，韓國瑜說會去處理、再發通知。

吳思瑤說，沒想到韓國瑜還是發出通知，今天下午3時要朝野協商，因此柯建銘今天上午9時48分致電韓國瑜說，如果這個時間還是要協商，因為內政委員會還在處理很重要的事情，下午應該無法出席協商，請韓國瑜調整時間，而韓國瑜說會詢問各黨團後會再回電。

吳思瑤指出，韓國瑜上午10時31分回電表示，民眾黨團對於改時間協商沒有意見、傅崐萁則不同意，韓國瑜就說把協商改到明天，沒想到韓國瑜下午還是去開會，且各黨代表爭論時，韓國瑜居然不敢承擔這些過程，推給民進黨團應到而未到，但事實上並非如此，韓國瑜不該避重就輕，放任其他在野黨攻擊民進黨團。

此外，在野黨說要查民進黨立委找鎖匠打開內政委員會會議室的門，吳思瑤說，歡迎去查，而她認為真正應該要查的事情是，今天上午7時30分，立法院內政委員會的議事人員依照往例，應該要正式發出開會通知，並到開會地點做相關準備，但議事人員卻都沒到，原因為何，韓國瑜應該要去查清楚。