控藍營為「固樑」喊修法 柯建銘：有關修選罷法 民進黨團絕不妥協

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，國民黨眼看基隆市長謝國樑要被罷免，唯一辦法是要修選罷法，讓罷免變成不可能的事；「爾後有關要修選罷法，民進黨團宣告，絕不妥協」。

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法修正草案，內容攸關罷免連署是否需附加身分證影本。民進黨立法院黨團上午5時30分發布甲級動員，並順利搶占內政委員會所在的紅樓202會議室主席台，阻止草案遭強行闖關。

下午接近1時30分，紅樓202會議室門口突然被貼出通知，宣布內政委員會改至紅樓201會議室。起初國民黨立委將門鎖上，讓民進黨不得其門而入，隨即內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅宣布開會後，民進黨立委一入內，雙方爆發激烈推擠，高金素梅才宣布會議休息。

待國民黨立委離開會議室後，民進黨團在現場舉行記者會。民進黨團總召柯建銘說，國民黨毀憲亂政、無所不用其極，眼看基隆市長謝國樑要被罷免，唯一辦法是要修改選罷法，變成沒辦法罷免的「鳥籠選罷法」，讓罷免變成不可能的事，明天還會在程序委員會提出相關修法，「用身分證卡住一切」。

柯建銘表示，國民黨心虛、和民意站在對立面，國民黨還關起門來，只讓召委、議事人員進入才突然開門，造成衝突。國民黨過去在院會占領主席台、舉手表決，沒收民主；今天國民黨就是要沒收罷免，「爾後有關要修選罷法，民進黨團宣告，絕不妥協」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，上午7時30分時議事人員應該進會議室前置作業，但卻被高金素梅召見在辦公室，無法進會議室；高金素梅也神隱5小時，一直到下午1時30分，才在202會議室門口貼上手寫的告示，說要改到201會議室，卻沒內政委員會的正式用印。

吳思瑤表示，國民黨修選罷法沒收人民珍貴的憲法賦權，要這麼粗糙、潦草嗎，完全是黑箱；當民進黨立委要登記發言，卻被鎖在會議室門口、不得其門而入。國民黨永遠不學好，10年前服貿搞黑箱，引來318學運；一個月前國會擴權也搞黑箱，引來青鳥行動。

吳思瑤指出，現在國民黨又搞選罷法黑箱會議，民進黨團無法接受，要表達嚴正抗議。國民黨立委許宇甄要提高罷免門檻的提案雖沒列入議程，那就撤案，不然哪天也會起死回生。而民進黨立委吳秉叡相關提案已撤案，高金素梅卻硬要列入議程，讓罷免連署增加難度，變相閹割罷免權，這樣的提案「全台灣最開心的應當是詐騙集團」。

民進黨立委賴瑞隆表示，高金素梅匆忙離開會議室時，留下一張紙條，上面卻寫著許宇甄要提議停止發言，要進行表決、清點人數。國民黨就是想要強行表決、重演「半分鐘事件」，他絕不接受沒收立委討論的權利。