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立院再戰選罷法 藍臨時更換會議室雙方爆嚴重推擠

中央社／ 台北8日電

立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，國民黨團下午臨時變更會議室，並由召委、無黨籍立委高金素梅宣布開會，藍綠立委爆發激烈推擠，高金素梅宣布停止發言、會議休息。

立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，內容攸關罷免連署是否需附加身分證影本。民進黨團立委清晨5時30分就發布甲級動員搶占主席台，藍綠立委一早就爆發推擠衝突，民進黨立委林楚茵掛彩。截至中午12時，會議仍未開始開會。

下午接近1時30分，內政委員會所在的紅樓202會議室門口突然被貼出通知，宣布內政委員會改至紅樓201會議室。但國民黨立委在201會議室內將門鎖上，民進黨立委在門外不得其門而入。

待高金素梅宣布開會後，才打開會議室的門，民進黨立委一湧而進，但會議仍持續進行，由提案委員國民黨立委許宇甄進行提案說明，台下藍綠雙方爆發數波嚴重推擠衝突。因程序發言無法繼續進行，高金素梅下午1時45分宣布停止發言、會議休息。

國民黨 民進黨 高金素梅

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