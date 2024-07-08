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立院再戰選罷法 綠委占主席台截至中午仍未開會

中央社／ 台北8日電

立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，民進黨團立委清晨5時30分就發布甲級動員搶占主席台，藍綠立委爆發推擠衝突，民進黨立委林楚茵掛彩，截至中午12時，會議仍未開始開會。

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法修正草案等案。由於內政委員會4日排審公職人員選舉罷免法修正草案議程，納入國民黨立委許宇甄提案要提高罷免門檻，引發朝野衝突。民進黨立委當時占主席台杯葛議事，國民黨立委及無黨籍召委高金素梅欲更換會議室因應，但因議事人員無法到場，最後無法開會。

高金素梅今天再次排審選罷法修正草案，議程中並未納入攸關提高罷免門檻的提案，但民進黨立委吳秉叡所提加嚴罷免連署的提案，雖日前已撤案，但仍列入議程。

民進黨立法院黨團今天發布甲級動員，清晨5時30分就在內政委員會所在的紅樓202會議室外集結，並搶先進入會議室搶占主席台與發言台，防止國民黨立委強行初審通過法案。

民進黨立委林楚茵表示，她原本坐在主席台上，但國民黨立委徐巧芯出手拉扯，國民黨立委王鴻薇見狀後，上前出手連續打了她好幾個巴掌、抓頭髮，導致她耳環掉落、下巴也見血。林楚茵隨即前往台大醫院驗傷，預計下午1時30分到台北地檢署，提告王鴻薇傷害罪。

王鴻薇受訪時則說明，林楚茵是惡人先告狀、打人的喊救人。衝突中是徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒脖子，而她為了要幫徐巧芯，卻被林楚茵擋住還伸手抓她，她請林楚茵不要抓之後，林楚茵就像發瘋一樣不停打她，完全是林楚茵先動手、還踢她。

國民黨立委陳玉珍到場後，也與在簽到處的民進黨立委王美惠、黃捷、郭昱晴等人爆發口角，郭昱晴拿出「尖叫雞」對著陳玉珍猛按，陳玉珍也出手拿走民進黨立委準備的手板並撕毀；國民黨團書記長洪孟楷則擋在雙方中間，才結束這波衝突。

另外，民眾黨立委麥玉珍4日到內政委員會簽到後，並未參與藍綠攻防，遭民進黨立委指是「薪水小偷」。麥玉珍今天上午9時許就進到會議室，並與國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩等人合影。麥玉珍表示，不知道不能開會的原因為何，希望法案能好好審查，麥玉珍約待10分鐘後就離開會議室。

截至中午12時，內政委員會本週輪值召委高金素梅都未現身，議事人員也沒進到會議室內，因此立委無法簽到、登記質詢；列席的內政部長劉世芳、中選會副主委陳朝建則坐在一旁等待會議開始。

國民黨 林楚茵 民進黨

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